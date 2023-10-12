Rewrite this title: جلب مثل Googlebot وتفاصيل البرامج الضارة في مختبرات أدوات مشرفي المواقع

ستساعدك المقالة التالية: جلب مثل Googlebot وتفاصيل البرامج الضارة في مختبرات أدوات مشرفي المواقع

تتخذ أدوات مشرفي المواقع من Google مسار “الميزات الاختبارية” لتقديم الميزات الجديدة واختبارها. وقد طرحوا للتو اثنين جديدين ميزات الميزات الاختبارية لأدوات مشرفي المواقع – جلب مثل Googlebot وتفاصيل البرامج الضارة.

تسهل تفاصيل البرامج الضارة تحديد الصفحات الموجودة على موقعك والتي توزع برامج ضارة من خلال توفير مقتطف من الرموز التي تعتبرها أدوات مشرفي المواقع ضارة. ويهدف هذا إلى مساعدتك في إزالة البرامج الضارة الموجودة على موقعك في أسرع وقت ممكن. إذا كنت أحد مشرفي المواقع المسجلين، فيمكنك العثور على روابط في لوحة التحكم الخاصة بأدوات مشرفي المواقع والتي تحدد الصفحات الموجودة في موقعك والتي تم فحصها لتحتوي على نصوص برمجية لتوزيع البرامج الضارة والتي قد لا تكون على علم بها. ستوفر أدوات مشرفي المواقع تفاصيل حول هذه الرموز الضارة بقدر ما تستطيع.

من ناحية أخرى، يوفر لك الجلب مثل Googlebot القدرة على إرسال صفحات على موقعك والحصول على تعليقات في الوقت الفعلي حول ما يراه Googlebot. تساعدك هذه الميزة عند إعادة تطبيق حزمة التكنولوجيا على موقعك، وكذلك لمعرفة ما إذا كانت بعض صفحاتك قد تم اختراقها أو سبب عدم تصنيفها للكلمات الرئيسية التي قمت بتحسينها لتصنيفها.

تم توفير هاتين الأداتين الجديدتين لمشرفي المواقع للحصول على تعليقات من مشرفي المواقع ومالكي المواقع. لذا، إذا كنت واحدًا منهم، فقد ترغب في إرسال تعليقات هنا.