Rewrite this title: جوائز البحث والشبكات الاجتماعية: صوّت الآن!

ستساعدك المقالة التالية: جوائز البحث والشبكات الاجتماعية: صوّت الآن!

التصويت لجوائز البحث والتواصل الاجتماعي لعام 2010 مفتوح الآن!

تعقد شركة Search & Social هذه المسابقة لتعريف مجتمع التسويق عبر البحث ووسائل التواصل الاجتماعي بمدونات متعددة في مختلف الأنواع وتخصصات التسويق عبر الإنترنت. سيتم أخذ النتيجة النهائية في الأول من مايو، ثم سيتم الإعلان عن الفائزين في الثالث من مايو، خلال حفل توزيع الجوائز في البحث وقمة الربيع الاجتماعية في تامبا، فلوريدا.

هذه الجوائز ليست ممتعة فحسب، ولكنها تمنحك أيضًا فرصة لمعرفة شعور القراء تجاه مدوناتك. يشجع البحث والتواصل الاجتماعي جميع المرشحين على الترويج للمسابقة على مدونتك وبين متابعيك.

تشمل فئات جوائز البحث والجوائز الاجتماعية ما يلي:

مدونة تحسين محركات البحث

مدونة قدرة شرائية

بحث في مدونة الأخبار

مدونة بناء الروابط

مدونة تحليلات الويب

مدونة أو آر إم

مدونة كرو

مدونة حقوق الطبع والنشر

مدونة البحث المحلي

مدونة وسائل التواصل الاجتماعي

أفضل رابط الطعم لعام 2009/2010

مدونة التسويق التابعة لها

بحث مجتمع التسويق

أفضل مدونة SMM

أفضل مدونة للمدونين

أفضل مدونة حول Facebook

مدونة حول Twitter

قم بالتصويت وتقييم مدوناتك المفضلة في البحث والتسويق ووسائل التواصل الاجتماعي، وإذا تم ترشيحك، فلا تنس التدوين عن ذلك لإخبار القراء بالتصويت لك وإضافة شارة إلى موقعك!