Rewrite this title: جوجل، بنج، وياهو! كشف مشروع العلامات

ستساعدك المقالة التالية: جوجل، بنج، وياهو! كشف مشروع العلامات

هل تعلم كيف أن الكلاب والقطط لا تتفقان حقًا؟ هل تعرف من هو أسوأ من القطط والكلاب؟ بنج وجوجل. هناك أوقات أكون فيها متأكدًا تمامًا من أن أحدهما أو الآخر يحاول حرفيًا عض رأس الآخر. لنأخذ على سبيل المثال التصريحات القوية من جوجل والتي ذكرت أن محرك البحث Bing كان يغش من خلال سرقة نتائج جوجل، أو تصريحات مايكروسوفت المتكررة بأن جوجل تستخدم تنسيقات عفا عليها الزمن للبحث. من المدهش بعض الشيء إذن أن نرى Bing وGoogle يعملان معًا – جنبًا إلى جنب مع Yahoo! ممثلين – لمشروع تعاوني. هذا المشروع هو schema.org، وهو مورد تعليمي وتوحيدي لمشرفي المواقع.

ترميز البيانات هو أداة تستخدم لتوفير بيانات غنية في مواقع البحث، مع أمثلة تشمل المراجعات والوصفات والأحداث التي يمكنك رؤيتها والتفاعل معها مباشرة من SERP. استخدمت محركات البحث إصدارات مستقلة من الترميز لمواقع البحث الخاصة بها وقدمت بعض الموارد لمشرفي المواقع الذين يريدون أن يكونوا جزءًا من هذا المحتوى الغني. ومع ذلك، وكما قال زميل جوجل راماناثان جوها، “إن إضافة العلامات تكون أصعب بكثير إذا كان كل محرك بحث يطلب البيانات بطريقة مختلفة.”

ولهذا السبب تم إنشاء schema.org: كوسيلة لتوحيد الممارسات بحيث تظهر النتائج على Google وBing وYahoo! يمكن للجميع الاستفادة من المحتوى الغني الذي يقدمه مشرفو المواقع، وباعتبارهم منفذًا رسميًا لتزويد مشرفي المواقع بمعلومات محدثة حول لغة الترميز وفئات الترميز الجديدة والمزيد.

إن Markup بشكل عام هو مشروع يضم عددًا من المساهمين البارزين، بما في ذلك Linkeddata.org، وdbpedia.org، وSDSSSkyserver، وCyc. يكاد يكون من المؤكد نجاح توحيد المعلومات ودفع البيانات الترميزية المتاحة بسهولة بفضل schema.org، نظرًا لأن مواقع البحث التي تقف خلفه تمثل أكثر من 90% من حركة البحث الشهرية.

[via Inside Search]