Rewrite this title: جوجل: إن التنصل من الروابط العشوائية التي تم الإبلاغ عنها بواسطة الأدوات يعد مضيعة للوقت

ستساعدك المقالة التالية: جوجل: إن التنصل من الروابط العشوائية التي تم الإبلاغ عنها بواسطة الأدوات يعد مضيعة للوقت

أجاب جون مولر من Google على سؤال حول استخدام أداة التنصل من الارتباط وقدم نصيحة حول أفضل طريقة لاستخدامها، مع الإشارة على وجه التحديد إلى الروابط التي تم وضع علامة عليها بواسطة الأدوات.

على الرغم من أن هذه الأداة تم تقديمها منذ عشر سنوات، إلا أنه لا يزال هناك الكثير من الالتباس حول الاستخدام السليم لها.

أداة التنصل من الارتباط

تم تقديم أداة التنصل من الارتباط بواسطة Google في أكتوبر 2012.

وجاءت أداة التنصل هذه في أعقاب خوارزمية Penguin في مايو 2012، والتي بشرت بفترة من الفوضى غير المسبوقة في مجتمع تسويق البحث لأن الكثير من الأشخاص كانوا يشترون ويبيعون الروابط.

توقفت هذه الفترة من بيع وشراء الروابط بشكل علني في مايو 2012 عندما تم إصدار تحديث خوارزمية Penguin وفقدت آلاف مواقع الويب تصنيفاتها.

كانت إزالة الروابط المدفوعة بمثابة ألم كبير لأنه كان عليهم طلب الإزالة من كل موقع، واحدًا تلو الآخر.

كان هناك الكثير من طلبات إزالة الروابط لدرجة أن بعض مالكي المواقع بدأوا في فرض رسوم لإزالة الروابط.

توسل مجتمع تحسين محركات البحث إلى Google للحصول على طريقة أسهل للتنصل من الروابط واستجابة للطلب الشائع أصدرت Google أداة التنصل من الارتباط في أكتوبر 2012 لغرض صريح هو التنصل من الروابط غير المرغوب فيها التي كان مالك الموقع مسؤولاً عنها.

كانت فكرة أداة التنصل من الارتباط أمرًا متداولًا لسنوات عديدة، على الأقل منذ عام 2007.

قاومت Google إطلاق هذه الأداة حتى بعد تحديث Penguin.

جوجل اعلان رسمي من أكتوبر 2012 أوضح:

“إذا تم إعلامك بإجراء يدوي غير مرغوب فيه استنادًا إلى “روابط غير طبيعية” تشير إلى موقعك، فيمكن أن تساعدك هذه الأداة في معالجة المشكلة.

إذا لم تتلق هذا الإشعار، فهذه الأداة عمومًا ليست شيئًا يجب أن تقلق بشأنه.

قدمت Google أيضًا تفاصيل حول أنواع الروابط التي يمكن أن تؤدي إلى إجراء يدوي:

“نرسل إليك هذه الرسالة عندما نرى دليلاً على الروابط المدفوعة أو تبادل الروابط أو مخططات الارتباط الأخرى التي تنتهك إرشادات الجودة الخاصة بنا.”

نصيحة جون مولر بشأن أداة التنصل من الارتباط

أجاب مولر على سؤال حول التنصل من الروابط إلى خاصية النطاق، وكملاحظة جانبية قدم المشورة بشأن الاستخدام السليم للأداة.

السؤال المطروح كان:

“ميزة التنصل في Search Console غير متاحة حاليًا لخصائص النطاق. ما هي الخيارات إذن؟”

أجاب جون مولر:

“حسنًا، إذا كان لديك التحقق على مستوى النطاق، فيمكنك التحقق من مستوى البادئة دون الحاجة إلى أي رموز مميزة إضافية.

تحقق من هذا المضيف وافعل ما عليك القيام به.

ثم أضاف مولر تعليقًا إضافيًا حول الطريقة الصحيحة لاستخدام أداة التنصل من الارتباط.

واصل مولر إجابته:

“ضع في اعتبارك أيضًا أن التنصل من الروابط العشوائية التي تبدو غريبة أو التي تم وضع علامة عليها من قبل بعض الأدوات، لا يعد استخدامًا جيدًا لوقتك.

لا يغير شيئا.

استخدم أداة التنصل في المواقف التي دفعت فيها بالفعل مقابل الروابط ولا يمكنك إزالتها بعد ذلك.

أدوات الروابط السامة والروابط العشوائية

تستخدم العديد من أدوات الجهات الخارجية خوارزميات خاصة لتسجيل الروابط الخلفية وفقًا لمدى شعور شركة الأداة بأنها غير مرغوب فيها أو سامة.

قد تقوم درجات السمية هذه بتصنيف مدى سوء ظهور بعض الروابط بدقة، ولكنها لا ترتبط بالضرورة بكيفية تصنيف Google للروابط واستخدامها.

نتائج أداة الارتباط السام هي مجرد آراء.

تعتبر الأدوات مفيدة لإنشاء مراجعة تلقائية للروابط الخلفية، خاصة عندما تسلط الضوء على الروابط السلبية التي تعتقد أنها جيدة.

ومع ذلك، فإن الروابط الوحيدة التي يجب على المرء أن يتنصل منها هي الروابط التي يتم الدفع مقابلها أو التي تكون جزءًا من مخطط الارتباط.

هل يجب أن تصدق الأدلة المتناقلة عن الروابط السامة؟

يعاني العديد من الأشخاص من خسائر في التصنيف، وعند التحقق من الروابط الخلفية الخاصة بهم يصابون بالصدمة لاكتشاف كمية كبيرة من صفحات الويب ذات الجودة المنخفضة للغاية المرتبطة بمواقعهم على الويب.

من الطبيعي أن يُفترض أن هذا هو السبب وراء انخفاض التصنيف وبدء دورة لا تنتهي من التنصل من الارتباط.

وفي تلك الحالات قد يكون من المفيد اعتبار أن هناك سببًا آخر للتغيير في التصنيف.

إحدى الحالات البارزة هي عندما جاءني شخص ما بشأن هجوم سلبي على تحسين محركات البحث. لقد ألقيت نظرة على الروابط وكانت سيئة للغاية، تمامًا كما هو موضح.

كان هناك المئات من الروابط غير المرغوب فيها ذات الموضوعات الخاصة بالبالغين مع نص ربط متطابق تمامًا حول موضوعات للبالغين غير ذات صلة تشير إلى موقعه على الويب.

تتناسب هذه الروابط الخلفية مع تعريف هجوم SEO السلبي.

لقد كنت أشعر بالفضول لذلك اتصلت بشكل خاص بأحد موظفي Google عبر البريد الإلكتروني.

لقد أرسلوا لي بريدًا إلكترونيًا في اليوم التالي وأكدوا أن تحسين محركات البحث السلبية لم يكن السبب وراء فقدان الموقع للتصنيفات.

السبب الحقيقي لخسارة التصنيف هو تأثر الموقع بخوارزمية Panda.

إن ما أدى إلى تشغيل خوارزمية Panda هو المحتوى المنخفض الجودة الذي أنشأه مالك الموقع.

لقد رأيت هذا عدة مرات منذ ذلك الحين، حيث كانت المشكلة الحقيقية هي أن مالك الموقع لم يتمكن من مراجعة المحتوى الخاص به بشكل موضوعي لذلك ألقى اللوم على الروابط.

من المفيد أن تضع في اعتبارك أن ما يبدو وكأنه السبب الواضح لخسارة التصنيف ليس بالضرورة هو السبب الفعلي، بل من الأسهل إلقاء اللوم عليه لأنه واضح.

ولكن كما قال جون مولر، فإن التنصل من الروابط التي قامت الأداة بوضع علامة عليها والتي ليست روابط مدفوعة الأجر لا يعد استخدامًا جيدًا للوقت.

الاقتباس

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