Rewrite this title: جوجل: البحث الصوتي ليس المستقبل

ستساعدك المقالة التالية: جوجل: البحث الصوتي ليس المستقبل

منذ عام 2016 وخاصة في عام 2018، شجعت Google الناشرين على التعامل مع البحث الصوتي باستخدام البيانات المنظمة. اعتمدت Google البيانات المنظمة القابلة للنطق وجلبت الوصفات الإرشادية إلى وحدة التحكم في البحث. أنشأت Google طريقًا سريعًا للبحث الصوتي واتجهت نحوه، ولكن يبدو أنه لا يؤدي إلى أي مكان. في البودكاست الأخير Search off the Record، أصبحنا نعرف السبب: البحث الصوتي ليس مستقبل تحسين محركات البحث.

جوجل البحث الصوتي

أطلقت جوجل Google Assistant في عام 2016، مما أتاح تجربة بحث صوتية جديدة وعدت بقناة جديدة لتوزيع المحتوى.

في عام 2018 اعتمدت جوجل بيانات منظمة للمخطط قابلة للنطق في برنامج تجريبي كان ذلك في البداية مخصصًا لناشري الأخبار.

رسم هذا الإعلان صورة للمستخدمين الذين يطلبون الأخبار وتحدث Google إليهم بالإضافة إلى منحهم روابط إلى الأجهزة المحمولة الخاصة بالمستخدمين.

“عندما يسأل الناس Google Assistant – “مرحبًا جوجل، ما هي آخر الأخبار عن وكالة ناسا؟”، Google Assistant يرد بمقتطف من مقال إخباري واسم المؤسسة الإخبارية. ثم Google Assistant يسألك عما إذا كان المستخدم يرغب في سماع مقالة إخبارية أخرى ويرسل أيضًا الروابط ذات الصلة إلى الجهاز المحمول الخاص بالمستخدم.

بحلول عام 2021 جوجل نشرت صفحة مطور إضافية بخصوص برنامج Speakable التجريبي.

تم تشجيع الناشرين على إضافة ترميز البيانات المنظمة المنطوقة إلى صفحاتهم لمساعدة محركات البحث والأجهزة الأخرى في تحديد أجزاء المحتوى التي يمكن نطقها.

مرة أخرى، كانت البيانات المنظمة المنطوقة عرضت على الناشرين كقناة جديدة للوصول إلى جمهور أوسع.

“تحدد خاصية schema.org القابلة للنطق الأقسام داخل المقالة أو صفحة الويب الأكثر ملاءمة لتشغيل الصوت باستخدام تحويل النص إلى كلام (TTS). تتيح إضافة العلامات لمحركات البحث والتطبيقات الأخرى تحديد المحتوى للقراءة بصوت عالٍ Google Assistantالأجهزة التي تدعم تحويل النص إلى كلام (TTS).

يمكن لصفحات الويب التي تحتوي على بيانات منظمة قابلة للنطق استخدام Google Assistant لتوزيع المحتوى عبر قنوات جديدة والوصول إلى قاعدة أوسع من المستخدمين.

إن الجزء الأخير المتعلق بالوصول إلى قاعدة واسعة من المستخدمين هو ما جعل الكثيرين في مجتمع البحث متحمسين لمستقبل البحث الصوتي.

كان الفهم العام هو أن الصناعة كانت على أعتاب طريقة جديدة للوصول إلى زوار الموقع الجدد، لكن ذلك لم يتحقق أبدًا.

جوجل تقول أن البحث الصوتي ليس المستقبل

في بث صوتي حديث لبرنامج Search Off the Record، ناقش جون مولر ومارتن سبليت من موظفي Google مستقبل البحث وتحولت المناقشة في النهاية إلى البحث الصوتي.

تساءل جون مولر عما إذا كان يتعين على صناعة البحث في المستقبل تحسين البحث الصوتي.

لم يضيع مارتن سبليت أي وقت في إطفاء أضواء البحث الصوتي وهو الحفل المستقبلي.

ولم يكن هناك شيء لا لبس فيه في رده.

سأل جون مولر:

“ماذا عن البحث الصوتي؟ هل سيتعين على مُحسّنات محرّكات البحث (SEO) تحسين البحث الصوتي؟

أجاب مارتن سبليت:

“يا الله، المستقبل الذي لن يكون أبدًا. أعتقد لا، لأننا إذا تعلمنا أي شيء…”

قام مارتن بعد ذلك بمقارنة البحث الصوتي بمستقبل الحوسبة بدون لوحة المفاتيح الذي شاع بواسطة البرنامج التلفزيوني ستار تريك حيث تحدثت الشخصيات مباشرة إلى الكمبيوتر للتواصل معه.

ومن المفارقات أن نموذج ستار تريك “التحدث إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك” كان بالضبط ما هو عليه Google Assistant تم تصميمه على غرار.

في سنة 2013 سليت نشرت مقالا حيث ذكر أحد موظفي Google أن مستقبل البحث هو الصوت.

سأل المحاور سليت:

“هل هناك خريطة طريق للشكل الذي سيبدو عليه البحث بعد سنوات قليلة من الآن؟”

أجاب موظف Google في مقابلة عام 2013:

ردت مبتسمة: “رؤيتنا هي كمبيوتر ستار تريك”. “يمكنك التحدث إليه، فهو يفهمك، ويمكنه إجراء محادثة معك.”

وتابع مارتن سبليت:

“أتذكر أنه منذ عدة سنوات مضت، كان الناس يقولون: “أوه، سوف نتوقف عن استخدام لوحات المفاتيح ونكتفي بالصوت.”

وأعتقد أن هذا كان موضوعًا متكررًا منذ التسعينيات.

قد يعكس تفسير مارتن لماذا لن يكون البحث الصوتي هو المستقبل فهمًا ناضجًا للتكنولوجيا بعد أن مررنا عليها منذ عدة سنوات.

وأشار إلى أن “طريقة الإدخال” للبحث الصوتي قد تغيرت، مما يعني أن كيفية تجربة البحث قد تغيرت ولكن النهاية الخلفية للبحث التي تعالج الأوامر الصوتية لم تتغير، وهو ما يعني أنه من المفترض أن لا يكون هناك وجود لتحسين محركات البحث الخاصة بالصوت. .

متعلق ب: جوجل حول مستقبل تحسين محركات البحث

وأوضح مارتن:

“لكنني أعتقد أنه في المستقبل، لن يتغير الأمر وسيصبح بشكل طبيعي أو سحري الشيء الأول الذي يجب أن نقلق بشأنه.

ببساطة لأنه يغير طريقة الإدخال، وربما يغير كيفية صياغة الاستعلامات، لكنه لا يغير الاستخدام الأساسي للغة الطبيعية لاسترداد المعلومات من الإنترنت.

لذا أعتقد أنه لا داعي للقلق كثيرًا بشأن ذلك، لأكون صادقًا، لكن ربما هذا أنا فقط.

ربما سيكون المستقبل مختلفًا تمامًا وسنفعل… لا أعرف. أنا لا أعتقد ذلك.”

أعرب مارتن سبليت عن رأيه المستنير

تحوط مارتن في نهاية رده ليشير إلى أنه لا يعرف بالضرورة ما هو مستقبل البحث الصوتي، مما يعني أن هذا كان رأيه.

ولكن إذا كنت ستستمع إلى رأي أي شخص، فإن رأي أحد موظفي Google مثل مارتن سبليت يحمل وزنًا كبيرًا ويجب أن يؤخذ على محمل الجد.

هل البحث الصوتي ليس المستقبل؟

يبدو أن مارتن سبليت يشير ضمنًا إلى أنه في رأيه، لن يحدث مستقبل خالٍ تمامًا من لوحة المفاتيح، وهو المستقبل الذي نهدف إليه في عام 2013، لأنه، لإعادة الصياغة، فإن النهاية الخلفية للبحث، والتي تطورت بشكل كبير منذ عام 2013، هي نفسها بغض النظر عن “.”

الاقتباس

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