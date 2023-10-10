Rewrite this title: جوجل الربط الديناميكي

ستساعدك المقالة التالية: جوجل الربط الديناميكي

براءة اختراع غريبة ومخيفة

تخيل لو كان لديك برنامج يقوم تلقائيًا بتصفح المنشورات الموجودة على موقعك/مدونتك و العثور تلقائيًا على المفاهيم وإضافة الروابط ديناميكيًا إلى الوثائق ذات الصلة من شبكة الإنترنت. الآن دعنا نذهب أبعد من ذلك ونجعل هذا البرنامج يتتبع الأشخاص الذين يقرؤون صفحتك ومن خلال النظر في تاريخهم وإجراءاتهم الضمنية السابقة، تأكد من أن الروابط مصممة خصيصًا لكل شخص يقرأ المحتوى المذكور. ألن يكون ذلك رائعًا؟

الآن تخيل لو أرادت جوجل أن تفعل ذلك. لم يعد الأمر رائعًا بعد الآن؟ مضحك جداً.

وهذا بالضبط ما تم اقتراحه في براءة الاختراع الأخيرة الممنوحة لشركة Google. لست متأكدًا حقًا من كيفية استخدامه، لكن يجب أن أتخيل بالنسبة لخصائصهم الخاصة… أنه سيكون هناك تمرد شامل إذا حاولوا استخدام شريط الأدوات (أو متصفح Chrome) لمثل هذه التطبيقات. ها هي براءة الاختراع؛

تصفح محسّن للمستندات من خلال الروابط التي يتم إنشاؤها تلقائيًا للمعلومات ذات الصلة

منحت؛ 17 يونيو، 2010 – تم التقديم؛ 23 فبراير 2010

على الرغم من أن هذا كان التحديث إلى تلك المقدمة في عام 2004

تاريخ النشر: 13/04/2010

تاريخ الايداع: 30/06/2004

كيف يمكن لجوجل إضافة روابط إلى المحتوى الموجود

لقد أعطوا مثالاً لمقال/وثيقة حول جهود أحد المتنزهين (بيل كروس) لتسلق جبل إيفرست. سيجد النظام روابط إضافية إلى المستندات الداعمة حول Mount Everest وNovolog Peaks وPoles Challenge وربما يشير أيضًا إلى شيء يتعلق بمرض السكري (الذي يعاني منه). أولئك المهرة في هذا الفن، المهوسون بالبحث، حصلوا على الفكرة وأنا متأكد.

الآن، لا يتوقفون عند هذا الحد، يصبح الأمر شخصيًا. لنفترض على سبيل المثال أن الباحث/المستخدم قد استفسر سابقًا عن عناصر تتعلق بالتصوير الفوتوغرافي. يمكن تضمين روابط أخرى لعناصر مثل “التصوير الفوتوغرافي لـ Everest” وما إلى ذلك.

يمكن أيضًا استهداف بيانات التخصيص جغرافيًا. لنفترض أن المستخدم/المشاهد من موقع معين. ثم النظام قد تضع أيضًا روابط للعلاقات المحلية مثل ” لشخص من منطقة سياتل (الولايات المتحدة الأمريكية).” بالنسبة لأولئك الذين هم على دراية بطرق التخصيص المختلفة، أنا متأكد من أنه يمكنك استقراءها من هناك. يمكننا أيضًا أن نأخذ هذا ليشمل أي شكل من أشكال التخصيص المتوفرة لديهم والتي تكون ذات صلة بالمستند الذي يتم عرضه.

لذلك سيتم البحث عن المعلومات ذات الصلة بالمستند الذي يتم عرضه من خلال بيانات الاستعلام والتخصيص.

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تعتبر الأجزاء المتعلقة بالكيانات المسماة مثيرة للاهتمام ومعقولة نظرًا لمن عمل على براءة الاختراع هذه. المزيد عن ذلك لاحقًا، ولكن هذا يرتبط عمومًا بالأشخاص/المكان/الشيء. تعتبر المصطلحات التي تظهر أكثر من حد معين مهمة و/أو وصفية. يمكن استخدام عنصر التاريخ بالتنسيق مع هذه العناصر للعثور على المستندات المعاصرة المتعلقة بالمستندات التي يتم عرضها. سيكون هذا مهمًا بشكل خاص مع News.

السؤال هو؛ أين سيستخدمونها؟

التنفيذ غامض إلى حد ما بالرغم من ذلك. تعرض المناقشة التدوين بشكل منفصل، مع رابط ومقتطف، ولكن أيضًا كرابط مضمّن. رابط تتم إضافته إلى المحتوى ديناميكيًا. كيف يُقترح تحقيق ذلك غير واضح. من الواضح جوجل لا يمكن البدء في تعديل الصفحة دون إذن أصحاب الصفحةوبالتالي فإن الهدف من براءة الاختراع هذه غير واضح إلى حد ما ما لم يتم تنفيذها على ملكية مملوكة لشركة Google.

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ومرة أخرى، هذا هو كل ما يناقشونه حقًا فيما يتعلق بالتنفيذ. لا يوجد ذكر لمحتوى الجزء الثالث ولا استخدام الوظيفة الإضافية للمتصفح ولا شريط الأدوات. إلى أين كانوا ذاهبين، هذا ليس واضحًا تمامًا.

الآن، بعيدًا عن التساؤل حول أين وكيف كانوا يفكرون في تنفيذه، فإن هذا يمثل فكرة مثيرة للاهتمام لأي شخص يقوم بتحسين البحث. تخيل أن مكون WordPress الإضافي يمكنه القيام بذلك نيابةً عنك؟ بالتأكيد، لن يكون لدينا مستوى بيانات التخصيص الذي لديهم، ولكن إنشاء الروابط ديناميكيًا داخل المستند، على سبيل المثال من أفضل النتائج للمصطلحات ذات الصلة، سيكون أداة مفيدة وتلعب بشكل جيد مع خوارزميات الثقة مثل TrustRank وHarmonicRank.

أتركك للتفكير في الأمر كله… اعتقدت أنه كان أمرًا غريبًا.