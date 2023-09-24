Rewrite this title: جوجل: الروابط لها تأثير أقل اليوم مما كانت عليه في الماضي

ستساعدك المقالة التالية: جوجل: الروابط لها تأثير أقل اليوم مما كانت عليه في الماضي

في فيديو ساعات عمل Google SEO، أجاب أحد موظفي Google على سؤال حول الروابط الخلفية والتصنيفات وعرض حقيقة مثيرة للاهتمام وهي أن الروابط الخلفية لها تأثير أقل كإشارة تصنيف مما كانت عليه في الماضي.

إشارة تصنيف الروابط الخلفية

جعلت الروابط والإشارات النصية المرساة من Google محرك بحث أفضل من المنافسين عندما تم تقديمه لأول مرة.

كان تحسين محركات البحث (SEO) يدور في المقام الأول حول تحسين العناوين والعناوين والمحتوى باستخدام الكلمات الرئيسية.

بعد أن أصبح جوجل مهمًا، تم إدراك أن الروابط هي المفتاح لتصنيفات أفضل.

ارتفعت صناعات بأكملها لتلبية الحاجة إلى الروابط، مثل أدلة الويب ووسطاء بيع الروابط.

ظهرت أيضًا تقنيات بناء الروابط المختلفة مثل الارتباط المتبادل، والتعليقات غير المرغوب فيها، والبريد العشوائي في المنتدى، وما إلى ذلك.

خسرت Google إلى حد كبير الحرب ضد الروابط العشوائية. كانت نقطة التحول في عام 2012 مع تقديم خوارزمية Penguin، بالإضافة إلى التحديثات الأخرى للبنية التحتية لـ Google (Hummingbird) والتي سمحت لـ Google بالقيام بكميات هائلة بشكل متزايد من وظائف التصنيف ذات الصلة بالارتباط.

وصلنا اليوم إلى مرحلة أصبح فيها Google قادرًا على تصنيف الروابط بطريقة يتم من خلالها التخلص من الروابط منخفضة الجودة.

لا تزال الروابط تشكل عامل تصنيف مهمًا، لكن مدى تأثير الروابط اليوم ظل غامضًا.

وتكهن جون مولر مؤخرًا بأن الروابط قد تبدأ في لعب دور متناقص في التصنيف، قائلاً:

“…إنه شيء أتخيل أنه بمرور الوقت، سيقل وزن الروابط في مرحلة ما قليلاً حيث يمكننا أن نكتشف بشكل أفضل قليلاً كيف يتناسب المحتوى مع سياق الويب بأكمله.”

الروابط الخلفية لها تأثير أقل اليوم

ومن المثير للاهتمام أن نسمع أحد موظفي Google يقول إن الروابط لها تأثير أقل اليوم لأنه كان من المفهوم أن انخفاض الأهمية سيكون شيئًا في المستقبل.

ولكن ربما تكون النقطة الأساسية التي يجب أخذها في الاعتبار هي أن قوة إشارة الارتباط تتم مقارنتها بالوقت الذي بدأت فيه Google لأول مرة.

جاءت الملاحظة حول الروابط من سؤال حول سبب استمرار Google في استخدام الروابط الخلفية وما إذا كانت حملات بناء الروابط غير مسموح بها.

هذا هو السؤال:

“لماذا تستمر Google في استخدام الروابط الخلفية كعامل تصنيف إذا كانت حملات بناء الروابط غير مسموح بها؟

لماذا لا يتمكن Google من العثور على عوامل تصنيف أخرى لا يمكن التلاعب بها بسهولة مثل الروابط الخلفية؟

إجابة جوجل:

“هناك العديد من الأشياء التي يجب تفريغها هنا.

أولاً، الروابط الخلفية كإشارة لها تأثير أقل أهمية بكثير مقارنة بالوقت الذي بدأ فيه بحث Google لأول مرة منذ سنوات عديدة.

لدينا مئات منها، إشارات تصنيف قوية، للتأكد من أننا قادرون على تصنيف النتائج الأكثر صلة وإفادة لجميع الاستعلامات.

هذا صحيح بالتأكيد، فالروابط لها تأثير أقل بكثير اليوم مما كانت عليه عندما بدأت جوجل لأول مرة، ويرجع ذلك أساسًا إلى أن أنواع الروابط الأقل (مثل روابط الدليل، والروابط المدفوعة) لديها القدرة على التأثير على تصنيفات البحث.

ليس من الواضح ما إذا كان موظف Google يشير إلى أكثر من مجرد أنواع الروابط التي لا يزال لها تأثير.

وتابع موظف Google:

“ثانيًا، حملات بناء الروابط الكاملة، والتي ترتبط بشكل أساسي بالبريد العشوائي وفقًا لسياسة البريد العشوائي لدينا.

لدينا العديد من الخوارزميات القادرة على اكتشاف الروابط غير الطبيعية على نطاق واسع وإبطالها.

وهذا يعني أن مرسلي البريد العشوائي أو مُحسنات محركات البحث (SEO) الذين ينفقون الأموال على الروابط ليس لديهم حقًا طريقة لمعرفة ما إذا كانت الأموال التي أنفقوها على إنشاء الروابط تستحق العناء بالفعل أم لا، نظرًا لأنه من المحتمل حقًا أنهم يهدرون الأموال فقط في بناء كل هذه الروابط غير المرغوب فيها، وقد كانوا كذلك تم إبطالها بالفعل من قبل أنظمتنا بمجرد رؤيتها”.

الروابط والترويج للموقع لا تزال مهمة

الروابط لها وظيفة تتجاوز مجرد التصنيف. يكتشف Google صفحات الويب من خلال الروابط.

وثائق جوجل الخاصة لا يقتصر الأمر على الإشارة إلى الروابط التي توضح كيفية اكتشاف Google لصفحات الويب، بل يشجع الناشرين على الترويج لمواقعهم.

التوثيق يقول:

“يعثر Google أيضًا على الصفحات من خلال روابط من صفحات أخرى. تعرف على كيفية تشجيع الأشخاص على اكتشاف موقعك من خلال الترويج لموقعك.

…من المحتمل أن يكون هناك عدد من المواقع التي تغطي مجالات مواضيعية مشابهة لموضوعك. عادة ما يكون فتح التواصل مع هذه المواقع مفيدًا. المواضيع الساخنة في مجال تخصصك أو مجتمعك يمكن أن تثير أفكارًا إضافية للمحتوى أو بناء مورد مجتمعي جيد.

لا تزال كمية الروابط التي تشير إلى موقع ما تشير إلى مدى أهمية الموقع.

تساعد أنماط الارتباط التي يتم إنشاؤها من الروابط الطبيعية Google على فهم موضوع الموقع أيضًا من خلال الرسم البياني للارتباط الناتج.

متابعة الأسئلة

يبدو أن تصريحات موظفي Google تتطلب أسئلة للمتابعة.

هل كان موظف Google يعني أن الروابط التي تستخدمها Google للتصنيف لها تأثير أقل مما كانت عليه في الماضي؟

ماذا عن حملات بناء الروابط التي تتمحور حول إخبار الآخرين عن موقع ما وطلب الرابط، هل تعتبر تلك حملات غير مرغوب فيها؟

عندما أشار موظف Google إلى “حملات بناء الروابط”، هل كان يتحدث عن حملات للدفع مقابل مشاركات الضيوف أو إدراج الروابط في المقالات الحالية؟

تمثل الإجابات المقدمة نقاط بداية جيدة ولكن هذا التنسيق الجديد لساعات عمل Google لا يتم تنفيذه بشكل مباشر.

وهذا يعني أنه لا توجد طريقة لطرح أسئلة للمتابعة، مما يجعل بعض الإجابات أقل فائدة.

الاقتباس

استمع إلى ساعات عمل Google عند الدقيقة 6:08