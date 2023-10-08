Rewrite this title: جوجل: الشركة الأولى التي تصل إلى مليار زائر فريد شهريًا

ستساعدك المقالة التالية: جوجل: الشركة الأولى التي تصل إلى مليار زائر فريد شهريًا

في حين أن عالم تكنولوجيا الويب يدور حول الولاء والإيرادات وعدد قليل من المقاييس الأخرى التي يصعب تتبعها، فقد حصلت Google مع ذلك على بعض النقاط الإضافية لكونها الأولى في فئة واحدة يسهل تتبعها: الزوار الفريدون شهريًا (أو MUVs) ). بينما Facebook لقد كان نموًا سريعًا، حيث بلغ معدل النمو 30% في الأشهر الاثني عشر الماضية والذي هدد ببلوغ نقطة المليار مستخدم قبل أن تتمكن Google من تحقيق ذلك، لقد تجاوزت Google خط النهاية أولاً. كان شهر مايو من عام 2011 هو الشهر الأول الذي تشير التقديرات إلى أن Google شهد أكثر من مليار زائر فريد.

يتم توفير إحصائية الزوار الفريدة من قبل شركة comScore، التي تستخدم لوحة تضم ما يقرب من مليوني مستخدم وتقوم باستقراء البيانات العالمية من المعلومات المقدمة؛ ويحدث هذا بنفس الطريقة التي يتم بها تتبع الإحصائيات العالمية الأخرى، بما في ذلك عمليات المسح التلفزيوني. في حين قدمت شركة comScore معلومات عن حصة بحث Google الإجمالية والبيانات الأخرى ذات الصلة الموجهة بشكل خاص نحو البحث (بما في ذلك الرقم المذهل البالغ 12.2 مليار عملية بحث والحصة الحالية البالغة 63.3% من حصة سوق البحث)، فإن أبرز البيانات تتضمن أكثر من مجرد مواقع بحث Google.

وبعيدًا عن بحث Google الأساسي (Google.com وإصداراته المترجمة المختلفة)، تفحص أرقام comScore عدد الزائرين الفريدين شهريًا على مجموعة متنوعة من المواقع الأخرى – بما في ذلك YouTube، ثاني أشهر خاصية لشركة Google، والمواقع الرئيسية الأخرى مثل Gmail، وتقويم Google، ومحرّر مستندات Google، والمواقع المرتبطة بنظام Android. وفي السباق نحو الشركة ذات العقارات الأكثر شعبية، لم يكن الأمر كذلك Facebook – على الرغم من نموها المكثف – من كان على حق في أعقاب جوجل. وبدلا من ذلك، جاءت خصائص مايكروسوفت المتنوعة في المرتبة الثانية إلى حد ما، مع أكثر من 900 مليون زائر فريد في مايو من عام 2010.

[Sources include: comScore]