Rewrite this title: جوجل الكافيين يجري البث المباشر!

ستساعدك المقالة التالية: جوجل الكافيين يجري البث المباشر!

ظهرت Google مرة أخرى في الأخبار اليوم حيث أغلقت معاينة المطورين لبنية البحث الجديدة الخاصة بهم المعروفة باسم Caffeine. تم الإعلان عنه لأول مرة في أغسطس الماضي، وقد أحدث الكافيين ضجة كبيرة في مجتمع التسويق. وبالنظر إلى أن وضع Google لشعار جديد يعد حدثًا يستحق النشر بالنسبة لجزء كبير من عالم تسويق البحث، فقد كانت خوارزمية البحث الجديدة قريبة من الإثارة.

بالنسبة لأولئك منا الذين ربما كانوا مشغولين للغاية في تحسين محركات البحث وفاتهم الأخبار بطريقة أو بأخرى، يعد Caffeine عبارة عن بنية بحث من الجيل التالي لـ Google والتي من المفترض أن تكون أسرع وأكثر دقة، وتوفر نتائج أفضل وأكثر صلة بالموضوع وتزحف إلى أجزاء أكبر من الويب. وبطبيعة الحال، فإن السؤال الأكبر الذي يطرحه معظمنا ليس مدى سرعة Google الجديد، بل مدى ارتفاع تصنيف مواقعنا الإلكترونية في الفهرس الجديد. حتى الآن تمكنا من التحقق من مواضع مواقعنا في الكافيين على http://www2.sandbox.google.com/ ولكن الآن يقول:

شكرًا لك!

نحن نقدر جميع التعليقات الواردة من الأشخاص الذين بحثوا في وضع الحماية للكافيين الخاص بنا.

بناءً على النجاح الذي شهدناه، نعتقد أن Caffeine جاهز لجمهور أكبر. وسنقوم قريبًا بتنشيط الكافيين على نطاق أوسع، بدءًا بمركز بيانات واحد. لم يعد وضع الحماية هذا ضروريًا وتم إيقافه عن العمل، ولكننا نقدر الاختبار والمساهمات الإيجابية التي قدمها مشرفو المواقع والناشرون.

لذلك فهو رسمي. سيتم إطلاق Google Caffeine وسيأخذ كل التغييرات معه. إذا كنت تراقب تصنيفات مواقعك في Google Caffeine، فقد تتوقع أن يظهر موقعك في نفس الموضع في Google. على أية حال، لا تتفاجأ برؤية تصنيفات مواقعك تتحسن لبعض الوقت – هذا هو الكافيين قادم.

لقد كنت أتابع تصنيفات بعض المواقع في Caffeine vs Google باستخدام متتبع الرتبة. كانت هناك اختلافات كبيرة، لذا أعتقد أنني سأتمكن من معرفة أن الكافيين موجود عندما تقترب تصنيفات Google الفعلية أو تتزامن مع آخر مواضع الكافيين التي تم تحديدها. بالتأكيد سأبقيك على اطلاع.

حظًا سعيدًا، وقد تحتل مواقعك مرتبة عالية في Google الجديد.