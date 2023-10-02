Rewrite this title: جوجل: المواقع المتعددة على نفس عنوان IP لا تمثل مشكلة، ولكن المحتوى المتشابه هو المشكلة

ستساعدك المقالة التالية: جوجل: المواقع المتعددة على نفس عنوان IP لا تمثل مشكلة، ولكن المحتوى المتشابه هو المشكلة

أوضح جون مولر من Google مؤخرًا أن وجود مواقع متعددة على نفس عنوان IP لا يمثل مشكلة في حد ذاته.

ومع ذلك، قد يصبح الأمر مشكلة إذا كانت تلك المواقع تحتوي على محتوى مشابه جدًا.

تم طرح هذا الموضوع خلال جلسة Hangout خلال ساعات عمل المكتب المركزي لمشرف الموقع. كان أحد الأفراد قلقًا بشأن انخفاض حركة المرور بين مواقع متعددة على نفس عنوان IP.

بالإضافة إلى كونها على نفس عنوان IP، وصف مشرف الموقع هذه المواقع بأنها تحتوي على محتوى وبنية موقع متشابهة جدًا.

وأوضح مولر أن وجود مواقع متعددة على نفس عنوان IP لا يمثل مشكلة فيما يتعلق ببحث جوجل. يقول مولر: هذه هي الطريقة التي يعمل بها الإنترنت بشكل عام.

المشكلة الأكبر هي المحتوى المشابه، حيث قد تعتبر Google ذلك بمثابة مجموعة من مواقع المدخل – خاصة إذا كانت المواقع توجه المستخدمين نحو نفس المنتجات.

قد ينتهي الأمر بـ Google إلى القيام بأحد الأمرين في هذه الحالات:

الأول: قد تقرر Google عرض محتوى من موقع واحد فقط من بين مجموعة مواقع “المدخل”.

ثانيًا: إذا اعتبرت Google مجموعة من مواقع المحتوى المشابهة بمثابة “مداخل”، فقد تقوم بتخفيض رتبتها جميعًا.

أوصى مولر في النهاية بأن يركز مشرف الموقع هذا على جعل المحتوى أكثر تميزًا، بدلاً من القلق بشأن وجودهم جميعًا على نفس عنوان IP.

يمكنك سماع رد مولر الكامل في الفيديو أدناه، بدءًا من الدقيقة 20:33.

“كل عنوان IP نفسه — وهذا لا يمثل مشكلة بالنسبة لنا حقًا. من الشائع حقًا أن تكون المواقع على نفس عنوان IP. هذا نوع من الطريقة التي يعمل بها الإنترنت. تستخدم الكثير من شبكات CDN (شبكات توصيل المحتوى) نفس عنوان IP أيضًا لمواقع مختلفة، وهذا أيضًا جيد تمامًا.

أعتقد أن المشكلة الأكبر التي قد يواجهها هي أن جميع هذه المواقع متشابهة جدًا. لذلك، من وجهة نظرنا، قد تنظر خوارزمياتنا إلى ذلك وتقول “هذا نوع من مجموعة مواقع المدخل” – حيث يتم توجيهها بشكل أساسي نحو نفس المنتج.

من المحتمل أن يكون المحتوى الموجود على المواقع مشابهًا جدًا. بعد ذلك، من وجهة نظرنا، ما قد يحدث هو أننا سنختار إحدى هذه الصفحات وفهرستها وإظهارها في نتائج البحث. قد يكون هذا أحد الاختلافات التي يمكننا النظر إليها. ومن الناحية العملية، لن يكون ذلك مشكلة كبيرة لأن أحد هذه المواقع سيظهر في نتائج البحث.

من ناحية أخرى، ربما تنظر الخوارزمية الخاصة بنا أيضًا إلى هذا وتقول إنه من الواضح أن هذا شخص يحاول المبالغة في الأمور مع مجموعة من مواقع المدخل وسنخفض رتبتها جميعًا.

لذا فإن ما أوصي بفعله هنا هو محاولة الرجوع خطوة إلى الوراء والتركيز على عدد أقل من المواقع وجعلها قوية حقًا، وجيدة وفريدة من نوعها حقًا. بحيث يكون لديهم محتوى فريد ومنتجات فريدة يبيعونها. لذا، لن يكون لديك هذه المجموعة من المواقع المختلفة التي تقوم بنفس الشيء بشكل أساسي.