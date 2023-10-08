Rewrite this title: جوجل باندا 2.2؟ لماذا يجب أن يتوقف هوس الباندا؟

ستساعدك المقالة التالية: جوجل باندا 2.2؟ لماذا يجب أن يتوقف هوس الباندا؟

أستطيع أن أفهم تمامًا سبب تركيز الناس على الباندا. لقد كان تحولًا كبيرًا في خوارزمية Google – وكان أكثر أهمية في تأثيره على حركة المرور من Google Instant أو أي تحديث حديث آخر للخوارزمية.

وأكثر من ذلك، كان هناك العديد من الضحايا الأبرياء. لقد أتيحت لي الفرصة للعمل مع بعضهم بنفسي، وأستطيع أن أرى مدى الظلم الذي ألحقته باندا بهم.

ولكن منذ ذلك الوقت، استخدم عالم تحسين محركات البحث مصطلح “Panda” ككلمة طنانة لجذب المزيد من الاهتمام للقصص الإخبارية المتعلقة بتحديثات الخوارزمية.

“التحديث الكبير القادم”

مثال على ذلك: أرض محرك البحث ذكرت مؤخرًا أن “Panda 2.2 في طريقه.” وقالت إن هذا كله يأتي من سلسلة من الإشاعات.

على افتراض أن التقرير لا يختلق الأمور، فإن Panda 2.2 هي فكرة تعتمد على تعديلات على خوارزمية Google التي تستمر في التركيز على البريد العشوائي. جاء التأكيد المحدد من مقابلة مع مات كاتس في SMX Advance أجراه داني سوليفان.

وهنا ما قيل:

داني سوليفان: أين نحن الآن؟ الباندا 2، الباندا 2.1؟ هل نحن في الباندا 2.2؟

مات كاتس: هناك تغيير آخر قريبًا. لا أعلم متى سننطلق عالميًا بالكامل، وليس باللغة الإنجليزية فقط.

إذن هذه هي الترجمة الفعلية: . كما هو متوقع. لأن جوجل تقوم بتحديث الخوارزمية الخاصة بهم.

لا يعني ذلك أن هذا مستمر كما هو متوقع. ليس خبرًا أن هناك موجات جديدة من الإصدارات التي ستساعد المواقع المتضررة بشكل تدريجي بشكل غير عادل

وهذا ما سمعه الناس:

ليس الأمر كذلك يا مواطني الصغار في مجال تحسين محركات البحث (SEO). هذا مجرد عمل كالمعتاد.

لا توجد تعديلات مذهلة يمكن الحديث عنها – على الرغم من أن كلمة “باندا” دخلت طريقها إلى المحادثة حول هذا الموضوع.

عندما يتحدث كاتس عن Google، فهو يتحدث عن التكرارات المستمرة في هذا القطاع من التطوير – وليس عن جلب Panda جديد إلى اللعبة.

التحديثات القادمة ذات الصلة في الواقع

إذن، هناك تذمر وتذمر حول كيفية استخدام الصناعة لمصطلح “باندا” كوسيلة للتخويف.

هذا لا يعني أن التحديث – أو المقابلة – لم يكن بها أي شيء مفيد. هذا يعني فقط أن التركيز كان على أجزاء ضيقة بشكل مدهش مما قيل بالفعل.

فيما يلي بعض النقاط ذات الصلة حول ما تعمل عليه Google وما يمكنك توقعه في المسار العام لتحديثات الخوارزمية:

إحدى المشاكل الرئيسية التي لم تعالجها Panda هي “مواقع الكشط”، أو المواقع التي تسحب المحتوى من أي مكان آخر على الويب – وبسبب تحسين محركات البحث – تتفوق فعليًا على المحتوى الأصلي. لقد أكد لنا كاتس أنهم يعملون بنشاط على حل هذه المشكلة.

وأكد كاتس باللغة السوداء والبيضاء أنه لم تكن هناك أي استثناءات يدوية. كلماته؟: لذا توقف عن القول بأن لديهم ذلك، وتوقف من فضلك عن مطالبتهم بذلك.

لذا توقف عن القول بأن لديهم ذلك، وتوقف من فضلك عن مطالبتهم بذلك. ظلت Google تبحث عن المزيد من الإشارات لتمييز المواقع الرقيقة عن المواقع عالية الجودة، ولكن هذا في المقام الأول عبارة عن إعادة حساب للبيانات التي تؤثر على المواقع بطريقة بسيطة إلى متوسطة (أي ليس تحولًا كبيرًا).

سهولة استخدام الموقع ليست عاملاً في Panda. ما يعنيه هذا بالضبط (مثل الحكم التعسفي للهندسة المعمارية أو مؤشرات الأداء الفعلية للموقع، مثل الوقت المستغرق في الموقع) ليس واضحًا.

نصائح للبقاء على قيد الحياة في الموقع لعالم ما بعد الباندا

لقد ناقشت في مقالات سابقة الطرق التي يمكنك من خلالها، كمشرف موقع، اتخاذ خطوات نحو النجاح في عالم ما بعد Panda. هناك بضع نقاط أود أن أكررها، وبعد ذلك سأعطيك تفصيلًا سريعًا للأشياء الأساسية التي يجب مراعاتها عند إنشاء موقع متوافق مع Panda.

الشيء الذي يجب مراعاته رقم 1

لا تعتمد على تغيير Google بطريقة معينة. افترض أنه في حالة تعرض موقعك للضرر، فإن هذا الضرر يأتي من خطأ ارتكبته – أو أن هذا من شأنه أن يجعل الأمر يبدو كما لو كنت ارتكبت خطأً ما، بالنسبة إلى Google.

أحد الأمثلة على ذلك هو شخص عملت معه وكان لديه موقع به محتوى مكرر؛ كانت العديد من صفحاتهم متطابقة لأنها انتقلت من نسخة إلى أخرى إلى أخرى. سيؤدي ذلك إلى وضع علامة على وجود محتوى مكرر، وهو علامة على كونك موقعًا ضعيفًا.

، وحاول إجراء أي إصلاحات ضرورية، إذا كنت تريد حقًا رؤية التقدم. لا تفترض “لقد كنت جيدًا من قبل وأعتقد أنني جيد، لذا يجب أن أكون جاهزًا”. قد تكتشف فقط بعض المشاكل الصارخة في الموقع.

شيء يجب مراعاته رقم 2

تحاول Google دائمًا تحسين تقييمها للمواقع عالية الجودة. إذا كان موقعك ذو جودة عالية بشكل مشروع وتجنبت أن يكون رقيقًا، فإن التكرارات المستقبلية لخوارزمية Google – سواء كان ذلك في قطاع Panda أو في أي مكان آخر – يجب أن تكون ذات فائدة لموقعك.

حسنًا، بعد قولي هذا، إليك بعض النصائح السريعة:

تحقق من وجود علامات البريد العشوائي، مثل: محتوى مكرر من الصفحات الموجودة في موقعك الخاص. التشبع بالكلمات الرئيسية. الأخطاء النحوية والإملائية وعلامات الترقيم المفرطة. العناوين والأوصاف التعريفية مفقودة. محتوى مكرر من خارج الموقع (بما في ذلك التحقق مما إذا كانت الصفحات خارج الموقع قد قامت بتكرار صفحاتك). ضعف أداء المستخدم (الوقت الذي يقضيه في الموقع، معدل الارتداد، وما إلى ذلك). نسبة “الإعلان إلى المحتوى” مرتفعة بشكل مفرط.

إذا تعرضت للخدش، فاستفد من لغة ترميز “التأليف” الجديدة من Google. يبدو أن هذا بالتأكيد يهدف إلى اتخاذ إجراء مضاد للمكشطة.

لا تزال قواعد تحسين محركات البحث العادية سارية. المزيد من الروابط جيدة، خاصة من المواقع عالية الجودة. المحتوى الأفضل سيحصل على نتائج أفضل. الأمثل لتجربة المستخدم. استمر في مشاركة موقعك في المساحات الاجتماعية، وإنشاء محتوى الضيف، وأي شيء آخر يمكنك زيادة ظهوره.

لقد أصبحت العناصر الاجتماعية أكثر أهمية، ولا يتم التلاعب بها. تجربة المستخدم كعامل تحسين محركات البحث، على الرغم من عدم دمجها في الخوارزمية، لم تكن أكثر أهمية من أي وقت مضى. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تحصل على Facebook يحب، Twitter أزرار المشاركة وGoogle +1 على صفحتك.

إذن هذا هو الحال. عالم الباندا ليس عالمًا يجب أن نكون مهووسين به. لقد حدث ذلك، إنه جزء لا يتجزأ من الأشياء، وكل تكرار الآن سيتم ضبطه بدقة.

لا تفزع عندما تسمع اسم الباندا يُطرح في كل مكان. لن يكون أي شيء تفعله الآن أمرًا متطرفًا مثل التحديث الأولي.

ما عليك سوى اتخاذ الاحتياطات القياسية والتركيز على تجربة المستخدم وتحسين جودة موقعك والمشاركة في ممارسات تحسين محركات البحث الذكية، وستنجو.