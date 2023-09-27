Rewrite this title: جوجل تؤجل مبادرات حماية الخصوصية، وتوسع الدعم لملفات تعريف الارتباط الخاصة بالطرف الثالث

ستساعدك المقالة التالية: جوجل تؤجل مبادرات حماية الخصوصية، وتوسع الدعم لملفات تعريف الارتباط الخاصة بالطرف الثالث

أعلنت Google اليوم أنه سيتم تمديد دعم ملفات تعريف الارتباط الخاصة بالجهات الخارجية حتى أواخر عام 2023، مما يمنح المسوقين تمديدًا لأكثر من عام من الخطة السابقة لحظر ملفات تعريف الارتباط الخاصة بالجهات الخارجية بحلول عام 2022. وسيتم تأجيل مبادرات Privacy Sandbox أثناء إجراء المزيد من الاختبارات.

الهدف من مبادرة حماية الخصوصية

تهدف مبادرات حماية الخصوصية من Google إلى المساعدة في حماية خصوصية الأشخاص، مع الاستمرار في منح الناشرين والمعلنين القدرة على تحقيق الدخل من البيانات، مما يؤدي بدوره إلى إبقاء الويب مفتوحًا ويمكن الوصول إليه. الهدف هو إنشاء حل يتحايل على المزيد من حلول التتبع البديلة ويثبطها مثل بصمات الأصابع.

جدول الطرح الجديد

أصدرت Google جدولًا زمنيًا جديدًا لطرح مبادرات Privacy Sandbox، مشيرةً إلى أنها بحاجة إلى التأكد من أنها تسمح بالوقت المناسب للاختبار.

قبل الطرح، يجب أن يخضع كل اقتراح لعملية اختبار صارمة، لا تختلف عن واجهات برمجة التطبيقات وتقنيات الويب الأخرى. تتبع عملية الاختبار ثلاث خطوات:

مناقشة:تتم مناقشة المقترحات في المنتديات المفتوحة، مثل مجموعات GitHub وW3C. طوال العملية، قامت Google بدعوة الأشخاص للانضمام إلى المناقشة حول FLoC. اختبارات:محاكمات الأصل تتبع المناقشة. الغرض من هذه التجارب هو السماح بالتغذية الراجعة. لاحظت Google أن تجربة الأصل لـ FLoC تلقت قدرًا كبيرًا من التعليقات. بعد تجربة الأصل، يتم دمج التعليقات وإجراء التعديلات وفقًا لذلك، ثم ينتقلون إلى اختبار النظام البيئي الإضافي. جاهزة للتبني:بعد اكتمال عملية الاختبار، سيتم إطلاق التقنيات في Chrome، لكن جوجل لاحظت أن إجراء الاختبار بشكل مسؤول يستغرق وقتًا، ولهذا السبب تم تأخير طرحه.

بمجرد اكتمال الاختبار ويصبح الطرح جاهزًا للمتابعة، تخطط Google لاتباع عملية الطرح على مرحلتين:

المرحلة 1: ستبدأ المرحلة الأولى في أواخر عام 2022 بمجرد اكتمال الاختبار وإطلاق واجهات برمجة التطبيقات في Chrome. في هذا الوقت، سيكون لدى الناشرين والمعلنين الوقت الكافي للانتقال. تخطط Google لمنح 9 أشهر للاعتماد وستراقب الاعتماد والتعليقات خلال هذا الوقت قبل المتابعة.

ستبدأ المرحلة الأولى في أواخر عام 2022 بمجرد اكتمال الاختبار وإطلاق واجهات برمجة التطبيقات في Chrome. في هذا الوقت، سيكون لدى الناشرين والمعلنين الوقت الكافي للانتقال. تخطط Google لمنح 9 أشهر للاعتماد وستراقب الاعتماد والتعليقات خلال هذا الوقت قبل المتابعة. المرحلة 2: وستبدأ المرحلة الثانية في منتصف عام 2023. في هذه المرحلة، سيقوم Chrome بالإلغاء التدريجي لدعم ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية على مدار فترة ثلاثة أشهر مع خطة لإزالة الدعم بالكامل بحلول نهاية عام 2023.

لاحظت Google أنها ستوفر جدولًا أكثر تفصيلاً بشأن Privacysandbox.com، حيث سيتم تحديثه بانتظام لتوفير قدر أكبر من الوضوح والتأكد من قدرة المطورين والناشرين على تخطيط جداول الاختبار والترحيل الخاصة بهم.