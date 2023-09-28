Rewrite this title: جوجل تؤكد طريقة لإخفاء الروابط الداخلية

ستساعدك المقالة التالية: جوجل تؤكد طريقة لإخفاء الروابط الداخلية

وأجاب جون مولر من جوجل على سؤال حول الروابط الموجودة في عنصر الزر، مؤكدا أن جوجل لا يمكنها رؤيتها. يقوم بعض مُحسنات محركات البحث بإخفاء الروابط الداخلية في عنصر الزر من أجل منع نظام تصنيف الصفحات من الصفحات “غير المهمة”. يبدو أن إجابة مولر تؤكد نجاح أسلوب إخفاء الروابط عن جوجل.

ولكن لمجرد أنه يمكن القيام بشيء ما، فهل ينبغي عليه ذلك؟

جون مولر من Google يناقش الروابط الموجودة في عنصر HTML للزر.

نموذج PRG لإخفاء الروابط من جوجل

إن PageRank Sculpting، وهي ممارسة إخفاء الروابط الداخلية من Google، ليست تكتيكًا أؤيده أو أوصي به من قبل.

ومع ذلك، فهو تكتيك يهتم به العديد من مُحسنات محركات البحث.

إن مفهوم نمط النشر/إعادة التوجيه/الحصول (PRG Pattern) لإخفاء الروابط هو الموضوع الذي أثاره الشخص الذي يطرح السؤال والإجابة التي قدمها جون مولر.

لم يتم ذكر عبارة “نمط PRG” مطلقًا، ولكن مفهوم نمط PRG هو ما يناقشه كلاهما.

نمط PRG، يشار إليه أحيانًا باسم “نوفولو الجديد“، هي طريقة لإخفاء الروابط الداخلية من Google باستخدام ملف عنصر زر HTML.

أسباب إخفاء الروابط مع نمط PRG

هناك أسباب مشروعة لإخفاء الروابط بهذه الطريقة في متاجر التجارة الإلكترونية. قد تقوم بعض المتاجر بإنشاء عناوين URL متعددة لنفس صفحة المنتج. وباستخدام هذه الطريقة يستطيع صاحب المتجر إخفاء تلك الروابط عن جوجل ومنعه من التعامل معها. هناك حتى ملحقات الماجنتو التي تساعد على إنشاء هذه الأنواع من الروابط للمتاجر عبر الإنترنت.

سبب آخر لاستخدام بعض مُحسّنات محرّكات البحث لهذا التكتيك هو منع تدفق PageRank إلى صفحات معينة لا تساهم في التصنيف. من الأمثلة على أنواع الصفحات التي تحظرها بعض عمليات تحسين محركات البحث (SEO) الصفحات المتعلقة بالخصوصية أو شروط الخدمة.

الهدف النهائي لهذا التكتيك هو زيادة مقدار تدفق نظام ترتيب الصفحات إلى الصفحات المهمة.

وكما ذكرت سابقًا، فإن هذا ليس تكتيكًا أوصي به.

نمط PRG – النوفولو الجديد

PageRank هو الاسم الذي يطلق على القيمة التي تم تعيينها لارتباط يتم تمريره من رابط إلى رابط آخر. كلما زاد نظام تصنيف الصفحات للصفحة، كلما افترضت خوارزمية Google أنها أكثر جدارة بالثقة وشعبية، مما يساعد في التصنيف.

تسمى ممارسة تحديد الصفحات التي تتلقى نظام تصنيف الصفحات PageRank Sculpting. الهدف من نحت نظام ترتيب الصفحات هو إخفاء الروابط من Google بحيث لا يتم إرسال نظام ترتيب الصفحات إلى الصفحات التي يتم الحكم عليها بأنها “غير ضرورية”.

كيف يعمل نحت رابط نمط PRG؟

نموذج PRG هو في الأساس زر نموذج، مثل زر الإرسال. على سبيل المثال، عندما يرسل أحد زائري الموقع نموذجًا، يعيد النموذج توجيه الزائر إلى صفحة “شكرًا لك” التي تشكره على إرسال النموذج.

عندما يشير الشخص الذي يطرح السؤال إلى “علامة زر”، فإن ما يتحدث عنه هو عنصر HTML للزر. يرتبط عنصر HTML للزر بالنماذج، مثل نموذج الاتصال، على سبيل المثال.

يعمل نمط PRG للحفاظ على نظام تصنيف الصفحات بطريقة مشابهة لزر نموذج الاتصال. نموذج PRG “” هو زر نموذج يعيد توجيه زائر الموقع إلى صفحة ويب داخلية أخرى.

بالنسبة لزائر الموقع، يعد الزر مجرد عنصر تنقل يمكن تسميته بالعبارة “”

هل يؤثر عنصر الزر سلبًا على تحسين محركات البحث؟

السؤال المطروح هو ما إذا كان استخدام عنصر HTML لزر للربط الداخلي يضر بتحسين محركات البحث.

وهنا السؤال:

“هل يؤثر سلبًا على تحسين محركات البحث للربط الداخلي إذا كانت علامة الربط تحتوي فقط على علامة زر؟

هل يأخذ Googlebot النص الموجود داخل علامة الزر في الاعتبار كإشارة للروابط الداخلية؟

أم أنه من الأفضل استخدام نص عادي داخل علامة الربط؟”

يجيب جون مولر من جوجل على هذا السؤال، مؤكدًا أن جوجل لا تنقر على الأزرار لمعرفة إلى أين تؤدي.

إجابة جون مولر:

“لذلك، على الأقل بقدر ما أفهمه، بشكل افتراضي، يرتبط عنصر الزر الموجود في الصفحة بشكل أساسي بعنصر النموذج.

ويمكنك استخدام جافا سكريبت لتشغيل نوع من التنقل إلى عنوان URL محدد، مما يجعله يشبه الارتباط نوعًا ما.

ولكن، في الأساس، لن ينقر Googlebot على هذه الأزرار لمعرفة ما يحدث.

لذلك لن نرى أن هناك رابطًا مرتبطًا بعنوان URL آخر داخل موقع الويب الخاص بك“.

إذا كان ما يقوله جون مولر في إجابته صحيحًا، فيبدو أنه يمكن استخدام نمط PRG لإخفاء الروابط لإخفاء الصفحات من Google بحيث لا يتدفق نظام تصنيف الصفحات إلى ما يسمى بالصفحات غير الأساسية.

واصل جون مولر إجابته، مقترحًا طريقة لاستخدام أوراق الأنماط المتتالية (CSS) لإنشاء صورة نموذج يحتوي على رابط يمكن لـ Google اتباعه.

وبطبيعة الحال، إذا كان هدف الناشر هو إخفاء الروابط من جوجل، فهذا ليس بالأمر الذي سيكون مهتمًا به.

وتابع مولر:

“لذلك، في هذا الصدد، إذا كنت تريد استخدام… شيء يبدو كزر للتنقل الداخلي، فسأستخدم روابط HTML العادية وأصممه باستخدام CSS لجعله يبدو كزر بدلاً من استخدام عناصر الزر في HTML و أضف جافا سكريبت مما يجعلها تعمل كرابط.”

هل يمكن نحت نظام ترتيب الصفحات باستخدام نمط PRG؟

وفقًا لجون مولر، إذا كان ما يقوله صحيحًا، فمن المحتمل أن تكون طريقة PRG Pattern وسيلة لإخفاء الروابط من Google ومنع نظام تصنيف الصفحات من التدفق إليها.

ولم يشر مولر إلى أن هذا أمر “مضر بتحسين محركات البحث” أيضًا.

تدور فكرة نظام PageRank حول تصويت أحد المواقع لموقع آخر. هذه إشارة قوية.

قد لا يكون توزيع PageRank على الصفحات الداخلية إشارة قوية مثل الارتباط من موقع آخر إلى صفحة مهمة في موقع آخر. تعد البنية الجيدة للموقع أمرًا مهمًا لمساعدة Google في العثور على الصفحات التي يمكن الزحف إليها.

على الرغم من أن مُحسّنات محرّكات البحث (SEO) ستميل إلى التركيز على الاستفادة من كل ميزة ممكنة، في رأيي، فإن التركيز على الترويج لموقع ما وإنشاء بنية ربط داخلية جيدة يعد استخدامًا أفضل بكثير للوقت من نحت نظام ترتيب الصفحات (PageRank).

الاقتباس

شاهد جون مولر من Google يقول إن Google لا يمكنها رؤية الروابط في عناصر HTML للأزرار

يبدأ المقطع عند علامة 42:03 دقيقة.