Rewrite this title: جوجل تبدأ تحويل مدينة كانساس إلى مدينة جيجابت

ستساعدك المقالة التالية: جوجل تبدأ تحويل مدينة كانساس إلى مدينة جيجابت

ما هو القاسم المشترك بين مبنى هيئة الموانئ السابق في مدينة نيويورك، والألياف المظلمة، والإنترنت بسرعة جيجابت، ومدينة كانساس سيتي؟ جوجل. في أوائل عام 2005، بدأ عملاق البحث على الإنترنت في الحصول على خطوط ألياف ضوئية عالية السرعة في جميع أنحاء العالم. وانتقلت الشركة أيضًا إلى مبنى فوق “عقدة شبكة مادية رئيسية تسمح لشركات التكنولوجيا والاتصالات بمشاركة المساحة على مقربة لتحسين خدمة الشبكة وسرعتها”، وفقًا لما ذكره موقع “space” الأمريكى. وقت الأعمال. في ذلك الوقت، كان هناك قدر كبير من التكهنات بأن جوجل قد تقوم ببناء شبكة الإنترنت الخاصة بها.

في مقالته التي كتبها عام 2005 في مجلة محرك البحث تحت عنوان “Google بناء إنترنت بديل”، ألمح جيم هيدجر إلى الواقع القادم:

تفتخر Google دائمًا بقدرتها على تنظيم المعلومات حول العالم وتقديمها مجانًا لمستخدميها. يتحمل المعلنون تكلفة خدمات Google. ربما تعمل Google ببساطة على زيادة مخزونها من العقارات عبر الإنترنت بشكل كبير من خلال إغراء مئات الملايين من المستخدمين المسجلين الجدد لإلقاء نظرة على كل ما يقومون بإنشائه. على افتراض أنه أروع شيء في المجموعة عند إصداره وأسرع وأرخص من منافسيه (كما تميل معظم منتجات Google الجديدة إلى أن تكون كذلك)، فإن العديد من هؤلاء المستخدمين الجدد سيختارون البقاء لاستخدام الخدمات التي تقدمها علامة Google التجارية. شبكة.

ومع الإعلان عن أن جوجل ستبدأ في إنشاء أول شبكة ألياف بسرعة جيجابت في شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، يبدو أن محرك البحث العملاق يقدم بالفعل “أروع شيء على الإطلاق”.

إذن ما الذي تفعله Google بالضبط في مدينة كانساس سيتي؟

وهنا، هو الصحيح من مدونة جوجل فايبر:

هدفنا هو بناء المنتجات التي من شأنها أن تساعد في تحسين حياة مستخدمينا. وعندما يتعلق الأمر بالوصول إلى الإنترنت، فمن الواضح ما الذي يوفر تجربة مستخدم أفضل:

السريع أفضل من البطيء. على الويب، لا أحد يرغب في انتظار تخزين مقطع فيديو مؤقتًا أو تحميل موقع ويب.

الكثرة خير من النقص. هناك عدد كبير من المحتوى الغني المتاح عبر الإنترنت، وهو متاح بشكل متزايد فقط للأشخاص الذين لديهم السرعات والوسائل اللازمة للوصول إليه.

الاختيار أفضل من عدم الاختيار. تساعد المنافسة والاختيار في جعل المنتجات أفضل للمستخدمين.

ومع أخذ ذلك في الاعتبار، شرعنا في رحلة لجلب سرعات فائقة إلى مدينة كانساس سيتي بولاية كانساس وكانساس سيتي بولاية ميزوري. إن Google Fiber أسرع 100 مرة من متوسط ​​النطاق العريض اليوم. لا مزيد من التخزين المؤقت. لا مزيد من التحميل. لا مزيد من الانتظار. سوف تتخلص سرعات Gigabit من هذه المشكلات المزعجة القديمة وتفتح فرصًا جديدة للويب. تخيل: المشاركة الفورية؛ التعليم العالمي حقا. المواعيد الطبية مع التصوير ثلاثي الأبعاد؛ حتى الصناعات الجديدة التي لم نحلم بها حتى، مدعومة بالحفلة.

المرحلة الأولى من هذا المشروع هي سكنية. فقط بعد إنشاء الألياف الضوئية، ستبدأ Google في التحدث إلى الشركات حول إتاحة الاتصالات فائقة السرعة لهم.

إذًا، ماذا يعني أن تكون مدينة كانساس سيتي أول مدينة أمريكية يتم توصيلها بالألياف الضوئية؟

أول شخص طرحت عليه هذا السؤال هو مايك براون من مجموعة Brainzooming. شارك مايك في المشروع عندما تواصل مسؤولو المدينة مع نادي التواصل الاجتماعي في مدينة كانساس سيتي للمساعدة في تحديد الطرق التي يمكن من خلالها استخدام Google Fiber في مدينة كانساس سيتي.

كما شارك آرون ديكون من شركة Curiolab ورئيس نادي التواصل الاجتماعي في مدينة كانساس سيتي في حدث العصف الذهني الذي أدى إلى تقرير “بناء مدينة جيجابت”. ويقول إن إمكانات الإنترنت فائق السرعة كانت الدافع وراء مشاركته.

علق براون أيضًا على تأثير نشر الألياف:

Alex Greenwood هو أحد سكان مدينة كانساس سيتي في منطقة من الألياف المقرر بناؤها في وقت ما في الربيع المقبل. وهو أيضا صاحب ألكسندر جي للعلاقات العامة وكارولين ستريت برس.

ما هو التأثير المحتمل الأكبر الذي تراه عندما تصبح مدينة جيجابت؟

ماذا عن التأثير الذي يمكن أن يحدثه ذلك على الحياة اليومية لسكان الألياف؟

ردد مايك براون أفكار غرينوود وقال:

لقد أفاد مشروع Google Fiber بالفعل مدينة كانساس سيتي. وقد سلط الضوء على الحاجة إلى سد الفجوة التكنولوجية في الأحياء الفقيرة. كما أنه يفتح فرصًا جديدة في التعليم والطب. هل تعتقد أن هذه التجربة في مدينة كانساس ستدفع مقدمي الخدمات الآخرين إلى اتخاذ الخطوة التكنولوجية التالية؟ ألا تتمنى لو كنت تعيش في مدينة كانساس سيتي الآن؟