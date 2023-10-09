Rewrite this title: جوجل تبني أداة Groupon Killer الخاصة بها؟

ستساعدك المقالة التالية: جوجل تبني أداة Groupon Killer الخاصة بها؟

أراد جوجل Groupon. ولماذا لا يفعلون ذلك؟ كان موقع “deal-a-day” يتمتع بحق التفاخر بإيراداته السنوية البالغة مليار دولار، وكان المفهوم مثاليًا لجذب أصحاب الأعمال المحليين. لكن عرض Google الذي تبلغ قيمته ستة مليارات دولار لم يكن كافيًا للتأثير على الشركة، لذلك كان على عملاق محرك البحث البحث في مكان آخر لملء هذا المكان. في السابق، أبلغنا عن سعي Google لمنافسي Groupon مثل SocialMe، ولكن يبدو أن Google ربما تحاول أيضًا تجربة يدها في السوق.

وفقًا لمصدر داخلي اختار عدم الكشف عن هويته، تم الاستشهاد به أولاً بواسطة وول ستريت جورنال، افتتحت Google مكاتب متعددة تهدف إلى التواصل مع أصحاب الأعمال المحليين. ناقش هذا المطلع أحد المكاتب على وجه الخصوص، والذي يقع في مدينة تيمبي بولاية أريزونا، والذي يضم حوالي 100 مندوب مبيعات للهواتف بهدف القيام بذلك.

ومن الغريب أن هذا النهج يخلق بعض الارتباك للشركات المحلية. غالبًا ما يشير المسوقون عبر الهاتف الذين يروجون للمنتجات المستندة إلى الويب، أو حتى يكذبون صراحةً، إلى أنهم ممثلون لشركة Google. لذلك، عندما تتصل Google فعليًا بالشركات المحلية، يتجاهل البعض المكالمة عن طريق الخطأ باعتبارها واردة من شركة مبيعات أخرى غير شريفة.

هذا ما كادت أن تفعله ديبي كودينو عندما تلقت مكالمة من أحد ممثلي Google. ومع ذلك، عندما أدركت أن المكالمة كانت بالفعل من مندوب مبيعات شرعي في Google، استمعت إلى العرض التقديمي واستثمرت بكل سرور في إعلان إضافي ضمن النتائج المحلية. سلط هذا الإعلان الضوء على شركتها وقدم قسيمة خصم بقيمة 10 دولارات. يمكنك أن ترى بالضبط كيف يبدو الإعلان بنفسك من خلال البحث عن شركتها “مركز بوب براون للإطارات في بورتلاند، أوريغون.وكانت تكلفة عرض هذا الإعلان خمسة وعشرون دولارًا شهريًا.

تقتصر الإعلانات حاليًا على صفحة SERP والخرائط، ولكن مع الدفع الأخير لـ Google Hotpot للحصول على معلومات التسوق المحلية، فمن الممكن تمامًا أن تنتشر إعلانات “الصفقات المحلية” الجديدة.