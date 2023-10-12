Rewrite this title: جوجل تتجاهل بشكل انتقائي علامات الوصف التعريفي؟

ستساعدك المقالة التالية: جوجل تتجاهل بشكل انتقائي علامات الوصف التعريفي؟

لقد كنت أقوم ببعض استشارات تحسين محركات البحث مع شركة Safeguard Financial، وهي شركة متخصصة في IRA ذات التوجيه الذاتي. بينما كنت أتحدث معهم اليوم، أشاروا إلى شيء غريب لم أره من قبل.

في صفحتهم الرئيسية، استخدموا علامة الوصف التعريفي التالية:

إذا قمت بالبحث في Google عن IRA ذاتي التوجيه، يجب أن تجد موقعهم على الانترنت http://www.ira123.com في الصفحة 1 مع هذا الوصف التعريفي المحدد.

ومع ذلك، فقد أشير لي إلى أنه إذا أجريت بحثًا على Google عن Self Directed IRA LLC (مصطلح بحث وثيق الصلة جدًا بهذا المجال)، فإن Google يتجاهل علامة الوصف التعريفي ويعرض المقتطف التالي الذي يظهر على الصفحة الرئيسية.

عمليات بحث أخرى مثل “سمح IRA الموجه ذاتيًا بالاستثمارات” و “قواعد الاستثمار ira الموجهة ذاتيا” تتصرف بالمثل. ولكن إذا قمت بالبحث عن “تمويل الأعمال التجارية ira الموجه ذاتيا“(الكلمات مضمنة بالكامل في علامة الوصف التعريفي)، أحصل على العلامة لإظهارها حرفيًا.

منذ وقت طويل، كتبت عن السبب الذي يجعلني أعتقد أن علامات الوصف التعريفي سيئة… لأنه في الغالب إذا لم يتم تعيين استعلام المستخدم إلى لغة العلامة، فإن العلامة الوصفية ستقلل من احتمالية ذهاب الزائر إلى الموقع. في جميع الحالات تقريبًا، أفضل مقتطف Google على علامة الوصف التعريفي “المحدودة”.

ومع ذلك، ما أراه هنا هو أن Google تقرر خوارزميًا ما إذا كانت علامة الوصف التعريفي سيئة أم لا بناءً على مدى جودة تعيين استعلام المستخدم للعلامة. إذا كان الأمر سيئًا، فسوف يعرضون مقتطفًا نصيًا ذا صلة. إذا كانت جيدة، فسوف يعرضون العلامة حرفيًا.

إذا كانت نظريتي صحيحة، فإن Google تعمل على إزالة مخاطر استخدام علامات الوصف التعريفي التي ربما لا تتوافق مع جميع استعلامات محرك البحث المحتملة. يوفر هذا بالتأكيد تجربة مستخدم أفضل (مما يجعل SERPS أكثر وضوحًا للباحثين) بالإضافة إلى تجربة أفضل لتحسين محركات البحث / مشرفي المواقع (حل مشكلة الاضطرار إلى كتابة علامات الوصف التعريفي التي تعين جميع نوايا المستخدم المحتملة وهو أمر مستحيل).

برافو مات!