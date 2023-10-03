Rewrite this title: جوجل: تتغير عوامل التصنيف الأعلى اعتمادًا على الاستعلام

ستساعدك المقالة التالية: جوجل: تتغير عوامل التصنيف الأعلى اعتمادًا على الاستعلام

أوضح غاري إليس من Google سوء الفهم حول عوامل التصنيف.

خلافًا للاعتقاد السائد، يقول إليس إنه لا توجد عوامل تصنيف ثلاثة تنطبق على كل المحتوى.

ستتغير عوامل الترتيب الأعلى لصفحة الويب اعتمادًا على الاستعلام المستخدم للعثور عليها.

لم أعطي أعلى 3. لقد قلت بالفعل أن الأمر يعتمد كثيرًا على الاستعلام والنتائج التي تعتبر الإشارات أكثر أهمية

– غاري “鯨理” إلييس (@methode) 18 سبتمبر 2017

يتناغم جون مولر من Google مع المناقشة ليقول إن وظيفة الخوارزميات هي عرض المحتوى ذي الصلة، وكل شيء آخر يختلف.

يقول مولر إن تحسين عوامل التصنيف هو “تفكير قصير المدى”.

تحاول الخوارزميات إظهار نتائج ذات صلة ورائعة لاستفسارات المستخدمين. كل شيء آخر يختلف. اختيار العوامل هو تفكير قصير المدى.

— جون ☆.o(≧▽≦)o.☆ (@JohnMu) 18 سبتمبر 2017

يقفز إليس مرة أخرى ليقول إن الروابط غالبًا لا تكون عامل تصنيف على الإطلاق. العديد من النتائج العليا لا تحتوي على روابط.

وبشكل أكثر تحديدًا، يشير Illyes إلى نتائج البحث للعديد من الاستعلامات الطويلة الفريدة التي يتم إجراؤها يوميًا.

لقد قلت أيضًا في برايتون أن هناك الكثير من النتائج المهمة التي لا تحتوي على روابط على الإطلاق. مليارات الاستعلامات يوميًا، والكثير من الروابط الطويلة بدون روابط

– غاري “鯨理” إلييس (@methode) 18 سبتمبر 2017

يمكن أن تكون بعض النتائج جديدة جدًا أو غامضة جدًا لدرجة أنه لم يتم ربطها بها بعد. ومع ذلك، لا يعني مجرد عدم احتوائها على روابط أن النتائج ليست ذات صلة باستعلام المستخدم.

ولهذا السبب من المهم أن تكون خوارزميات Google قادرة على الضبط وإعادة الحساب لإشارات التصنيف المختلفة.

قد يؤدي تصنيف المحتوى استنادًا إلى إشارات التصنيف الثلاثة نفسها في جميع الأوقات إلى عدم قيام Google دائمًا بتقديم المحتوى الأكثر “ملاءمة” للمستخدمين.

وكما يقول جون مولر، في نهاية المطاف، هذا ما يحاول محرك بحث Google تحقيقه.