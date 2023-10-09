Rewrite this title: جوجل تتفوق على عقد مايكروسوفت الحكومي (في الوقت الحالي)

ستساعدك المقالة التالية: جوجل تتفوق على عقد مايكروسوفت الحكومي (في الوقت الحالي)

عندما يختلط القطاع العام والقطاع الخاص، تصبح الأمور لزجة. وهذا واضح للغاية عندما يتعلق الأمر بمنح العقود الحكومية، حيث يبدو في كثير من الأحيان أن شركة أو أخرى تحصل على تفضيل غير عادل – مع كون الدوافع تتراوح بين أقل من البحث الشامل إلى احتمالات أكثر مشبوهة. وفقًا لجوجل، فإننا نشهد مثل هذا التفضيل لعقد وزارة الداخلية مع مايكروسوفت.

وفقا لتقرير في أسبوع المعلومات، تم منح عقد بقيمة 59 مليون دولار أمريكي لبرامج الإنتاجية والمراسلة السحابية لشركة Microsoft دون اتباع تفاصيل قانون المنافسة في التعاقد، الذي ينص على أنه يجب على أي وكالة اتحادية إجراء تحقيق شامل في جميع الاحتمالات قبل اتخاذ أي قرار. وسرعان ما تقدمت جوجل بأمر قضائي، وفازت به مؤخرًا.

ويعني الأمر القضائي أن قرار العقد قد تم تجديده وأنه يجب منح Google، بالإضافة إلى أي منافسين محتملين آخرين، عرضًا عادلاً. وأظهرت الجهود الرئيسية التي بذلتها شركة جوجل في قاعات المحاكم للحصول على الأمر القضائي أنه على الرغم من محاولتها غير الناجحة لجذب انتباه صناع القرار، إلا أن برنامج مايكروسوفت التجريبي كان قيد التنفيذ بالفعل.

جوجل “مسرورة بقرار المحكمة”، لكن ممثلي مايكروسوفت يقولون إنهم واثقون من أن الأمور لن تتغير بسبب القرار الاحتياطي. صرح أحد ممثلي Microsoft أنه “تقرر أن الحل السحابي المخصص في الولايات المتحدة الذي تقدمه Microsoft يلبي الحد الأدنى من الأمان والمتطلبات الأخرى بعد تقييم دقيق وشامل، وأن حل Google لم يفعل ذلك.” قد يكون هذا الادعاء، إذا كان صحيحًا، بسبب السكن الخاص للمستأجر للخوادم السحابية التي تقدمها Microsoft. يفصل السكن الخاص للمستأجر الخوادم الفعلية عن الخوادم السحابية الأخرى، مما يمنح طبقة إضافية من الخصوصية والأمان. لقد اجتازت شركة Google، التي تقدم حاليًا إسكانًا متعدد المستأجرين فقط، المعايير الحكومية للأمان، ولكنها لا توفر هذه الطبقة الإضافية.