Rewrite this title: جوجل تتوقف عن بيع جهاز Nexus One عبر الإنترنت

ستساعدك المقالة التالية: جوجل تتوقف عن بيع جهاز Nexus One عبر الإنترنت

بعد خمسة أشهر من بدء بيع جهاز Nexus One عبر متجرها الإلكتروني، أدركت Google أخيرًا أن هذه ربما ليست الطريقة الأفضل لتوزيع هاتفها الذكي أو أن الهاتف الذكي لا يباع على الإطلاق. لذلك، أعلنت شركة Google للتو أنها ستتوقف عن بيع جهاز Nexus One على متجرها الإلكتروني. لا، لن تتخلى Google عن جهاز Nexus One، ولكنها ستستخدم طرقًا أخرى لتوزيع الهاتف. أنت تعرف؟ الطريقة Apple هو بيع أجهزة iPhone أو هواتف Android الأخرى التي يتم إصدارها من خلال البيع بالتجزئة لشركات الهاتف المحمول.

ال مدونة جوجل الرسمية أخبرنا:

على الرغم من أن الاعتماد العالمي لمنصة Android قد تجاوز توقعاتنا، إلا أن المتجر الإلكتروني لم يفعل ذلك. لقد ظلت قناة متخصصة للمتبنين الأوائل، ولكن من الواضح أن العديد من العملاء يحبون التجربة العملية قبل شراء الهاتف، ويريدون أيضًا مجموعة واسعة من خطط الخدمة للاختيار من بينها.

وبهذا، تقوم Google بتنفيذ التغييرات التالية:

المزيد من توافر التجزئة. وبينما نجعل جهاز Nexus One متاحًا في المزيد من البلدان، سنتبع نفس الشيء النموذج الذي اعتمدناه في أوروبا، حيث نعمل مع شركاء لتقديم جهاز Nexus One للمستهلكين من خلال قنوات البيع بالتجزئة الحالية. سوف نتحول إلى نموذج مماثل على مستوى العالم.

من البيع بالتجزئة إلى المشاهدة. بمجرد زيادة توفر أجهزة Nexus One في المتاجر، سنتوقف عن بيع الهواتف عبر المتجر الإلكتروني، وسنستخدمه بدلاً من ذلك كنافذة متجر عبر الإنترنت لعرض مجموعة متنوعة من هواتف Android المتوفرة عالميًا.

هل سيشجع هذا مشغلي شبكات الهاتف المحمول على حمل جهاز Nexus One الآن؟ هل ستغير شركة Verizon رأيها وتقرر أخيرًا تقديم Google Nexus One؟