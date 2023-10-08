Rewrite this title: جوجل تجري محادثات لتمويل صفقة الاستحواذ على ياهو

ستساعدك المقالة التالية: جوجل تجري محادثات لتمويل صفقة الاستحواذ على ياهو

ووفقا للتقارير الأخيرة، فإن جوجل تستكشف إمكانية تمويل عملية الاستحواذ على منتجات ياهو الأساسية. وعلى الرغم من أن جوجل أجرت مناقشات مبكرة مع شركتين خاصتين للأسهم، إلا أنهما لم تقدما عرضًا رسميًا بعد؛ يبقى أن نرى ما إذا كانوا سيقدمون عرضًا أم لا. وقد اجتذبت شركة ياهو، التي يبلغ عدد زوارها ما يزيد عن 700 مليون زائر شهريًا، انتباه العديد من المشترين المحتملين خلال الأشهر القليلة الماضية.

على الرغم من أن صفقة ياهو قد تسمح لجوجل بالاستفادة من ياهو للترويج لجوجل بلس والإعلانات والمنتجات الأساسية الأخرى، فمن غير المرجح أن تتم الموافقة على الشراكة بين جوجل وياهو من قبل وزارة العدل. عندما ناقشت جوجل شراكة إعلانية محتملة مع ياهو في عام 2008، سرعان ما انهارت بسبب التدقيق في مكافحة الاحتكار.

منذ إقالة الرئيس التنفيذي السابق لشركة ياهو، كارول بارتز، بشكل غير متوقع في أوائل سبتمبر، شغل تيم مورس منصب الرئيس التنفيذي المؤقت والمدير المالي. وتحت قيادة مورس، كانت الشركة ومجلس الإدارة يسوقون أنفسهم إلى قائمة المشترين التي تشمل الآن: جوجل، ومايكروسوفت، ومجموعة علي بابا، وعدد من شركات الأسهم الخاصة.

وقد أشارت مجموعة علي بابا ومقرها الصين، والتي تمتلك ياهو أكثر من 40% منها، إلى “اهتمام كبير” بشراء ياهو من أجل استعادة حصة علي بابا الكبيرة. ومع ذلك، بما أن حصة ياهو في علي بابا وحدها تبلغ قيمتها أكثر من 12 مليار دولار، فمن المتوقع أن يتجاوز سعر شراء ياهو 20 مليار دولار. في هذا الوقت، من غير المعروف ما إذا كانت علي بابا قادرة على تأمين التمويل أو إذا كانت قد قدمت عرضًا رسميًا.

على الرغم من تقلص موقع ياهو بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية، إلا أنه يعد حاليًا ثاني أكبر محرك بحث في العالم. خلال تقرير أرباح وعمليات ياهو للربع الثالث يوم الثلاثاء الماضي، رفض الرئيس التنفيذي المؤقت مورس الإجابة على أسئلة المحللين فيما يتعلق بعمليات الاستحواذ وخطط ياهو الفورية.

[Sources Include: Economic Times & The Wall Street Journal]