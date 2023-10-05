Rewrite this title: جوجل تجعل الإعلانات المصورة أسهل مع التصميمات الجاهزة

ستساعدك المقالة التالية: جوجل تجعل الإعلانات المصورة أسهل مع التصميمات الجاهزة

أعلنت جوجل عبر مدونة AdWords اليوم قاموا بإصدار أداة مجانية جديدة للمعلنين تسمى تصميمات جاهزة. تركز المجموعة، التي تشتمل على إعلانات الصور الجاهزة ومعرض الصور الجاهزة، على جعل عملية إنشاء الإعلانات المصورة أسهل بكثير.

تضيف التصميمات الجاهزة إلى تصميمات Google الحالية مخطط العرض و تجديد النشاط التسويقي الأدوات التي تساعد المعلنين في العثور على مواقع الويب لعرض الإعلانات عليها وتساعدك على جذب المستخدمين الذين تصفحوا المنتجات الموجودة على موقعك بالفعل.

إعلانات مصورة جاهزة

تأخذ هذه الأداة عنوان URL الحالي الذي تريد الإعلان عنه وتسحب الصور من هذا الموقع لإنشاء إعلان مصور. من خلال فحص موقعك، يقوم تلقائيًا بتجميع مجموعة متنوعة من الإعلانات بأحجام متوافقة مع IAB Standard وHTML 5 والتي تتضمن لوحة الألوان من موقعك. ومن هناك، يمكنك إضافة الصور وإزالتها، وتغيير الألوان والتخطيطات، وحتى إضافة نص لإنشاء إعلانات أكثر احترافية.

معرض الصور الجاهزة

تشير Google إلى أهمية إنشاء قصة والتواصل مع جمهورك المستهدف. تأخذك أداة معرض الصور خلال عملية إنشاء إعلانات الفيديو والديناميكية والمشاركة والإعلانات العامة في الوقت الفعلي، مما يتيح للمعلن مزيدًا من الحرية فيما يتعلق بمكان وكيفية عرض إعلاناته عبر الإنترنت. تتضمن بعض الميزات تأخيرًا لمدة ثانيتين لإعلانات الفيديو (لإزالة التمرير غير المقصود) وإعلانات العرض المبسط، التي تتوسع إلى مساحة أكبر لشرح وعرض منتجاتك وعروضك.

يمكن أن يساعد استخدام هذه الأدوات لإنشاء إعلانات PPC في جعل عملية إنشاء الإعلانات المصورة أقل تعقيدًا بكثير. ومن خلال سحب الصور والألوان، جنبًا إلى جنب مع التخطيطات المتوافقة، من موقع ويب أحد المعلنين لإنشاء نقطة بداية، من المرجح أن يستخدم عدد أكبر من الشركات الإعلانات المصورة. تتوفر الآن كلتا الأداتين عند تسجيل الدخول إلى حساب AdWords، ثم النقر فوق علامة التبويب “الإعلانات”.