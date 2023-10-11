Rewrite this title: جوجل تجعل البحث الاجتماعي متاحًا في الإصدار التجريبي

ستساعدك المقالة التالية: جوجل تجعل البحث الاجتماعي متاحًا في الإصدار التجريبي

في وقت ما من العام الماضي، طرحت Google تجربة البحث الاجتماعي بهدف جعل البحث أكثر اجتماعية. لا، وذلك خصيصًا لإتاحة محتوى الويب ذي الصلة لنتائج بحث Google. تعني كلمة Google ذات الصلة المحتويات الواردة من أصدقائك وجهات الاتصال الخاصة بك. لذلك، اليوم بعد الحصول على تعليقات جيدة من أولئك الذين جربوا هذه الميزة، لقد أصدرت Google للتو الإصدار التجريبي متاحة للجميع.

ولكن بالإضافة إلى توفير المحتويات التي ينشرها أصدقاؤك أو جهات اتصالك عبر الإنترنت كنتائج بحث إضافية، أضافت Google أيضًا ميزة البحث الاجتماعي إلى صور Google. لذا، عند قيامك بالبحث في صور Google، ستشاهد أيضًا الصور المنشورة عبر الإنترنت من دوائرك الاجتماعية إما على ألبومات الويب بيكاسا أو Flickr أو مواقع مشاركة الصور الأخرى. سيتم عرض نتائج البحث الاجتماعي تحت عنوان “النتائج من دائرتك الاجتماعية”.

الآن، عندما يعرض Google نتائج البحث الاجتماعي هذه، يمكنك رؤية رابطين يحملان اسم “دائرتي الاجتماعية” و”المحتوى الاجتماعي الخاص بي”. يسرد الخيار الثاني الصفحات العامة التي قد تظهر في النتائج الاجتماعية لأشخاص آخرين. إنها طريقة Google لمساعدتك في بناء دائرتك الاجتماعية بالإضافة إلى ربطك بالمحتويات التي ينشرها الأشخاص في دائرتك الاجتماعية.

تعمل ميزات البحث الاجتماعي بشكل أفضل إذا قمت بتسجيل الدخول إلى حساب Google الخاص بك وكان لديك ملف شخصي مباشر في Google.