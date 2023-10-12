Rewrite this title: جوجل تجعل متصفح Chrome أسرع، وتحسن ميزاته

ستساعدك المقالة التالية: جوجل تجعل متصفح Chrome أسرع، وتحسن ميزاته

لقد حصلت للتو على جهاز MacBook Pro جديد منذ بضعة أيام وقمت بالتعديل والتعلم للعمل على نظام التشغيل Mac OS X. أحد الأشياء التي كنت أفتقدها هو Google Chrome. ومع الإصدار التجريبي الجديد من Chrome الذي أصدرته Google للتو، فإنني آمل حقًا أن يتوفر Google Chrome لنظام التشغيل Mac قريبًا.

على أي حال، وبالعودة إلى الإصدار التجريبي الجديد من Chrome، وفقًا لشركة Google، فقد تحسن أداء سرعة Chrome إلى أكثر من 30% مقارنة بالإصدار المستقر السابق. يعتمد هذا على اختبار قياس أداء V8 وSunSpider الذي أجراه مختبرو Chrome.

بالإضافة إلى ذلك، قام مطورو Google Chrome أيضًا بتحسين ميزتين جديدتين – صفحة علامة تبويب جديدة والمربع متعدد الاستخدامات. مستخدمو Google Chrome الذين يعرفون أن علامة التبويب الجديدة هي إحدى أفضل ميزات Chrome. قامت Google أيضًا بتحسين ميزة Omnibox في Chrome بالإضافة إلى بعض خيارات التصميم الجديدة.

تتيح لك صفحة علامة التبويب الجديدة الآن ترتيب الصور المصغرة لمواقع الويب التي زرتها مؤخرًا من خلال السحب والإفلات. كما يسمح لك أيضًا بتثبيت موقع ويب معين في مكان معين في صفحة علامة التبويب الجديدة وسيظل في هذا المكان ما لم تنقله إلى مكان آخر لاحقًا.

تمنحك ميزة Omnibox الجديدة التي يتم تنشيطها عبر القائمة المنسدلة الآن أيقونات صغيرة تميز بين المواقع المقترحة وعمليات البحث والإشارات المرجعية والصفحات من سجل التصفح الخاص بك. سيتم عرض هذا عند كتابة الكلمات الرئيسية في مربع بحث Google Chrome.

وأخيرًا، هناك ميزة طال انتظارها خاصة للمتحولين إلى Firefox، وهي تغيير مظهر متصفح Google Chrome الخاص بك. هناك عدد قليل من المواضيع المتاحة حتى الآن. نأمل أن تقوم Google بإحضار سمات iGadget الرائعة إلى Google Chrome لاحقًا.