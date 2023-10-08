Rewrite this title: جوجل تجلب منشورات Plus العامة إلى SERP

ستساعدك المقالة التالية: جوجل تجلب منشورات Plus العامة إلى SERP

تعمل Google على نشر Plus، شبكتها الاجتماعية، من خلال مجموعة متنوعة من الوسائط الجديدة. الأحدث هو إدراج المشاركات العامة في Google SERP. تظهر هذه المشاركات فقط للمستخدمين المرتبطين بالناشر الأصلي على +Google.

واردات البريد العام

وإليك كيفية العمل: إذا قام أحد المستخدمين بتسجيل الدخول إلى حساب Google+ الخاص به عند زيارتهم لصفحة البحث، فستتضمن نتائج البحث الخاصة بهم أيضًا المشاركات التي نشرها الأشخاص الموجودون في واحدة أو أكثر من دوائر المستخدم. يتم عرض المشاركات العامة فقط. تتضمن كل مشاركة أيضًا تاريخ النشر واسم المنشور وصورة الملصق وإشعارًا بأن المشاركة تمت مشاركتها في الأصل على Google+.

قد تكون هذه طريقة Google للعودة إلى البحث في الوقت الفعلي. تم إغلاق Google Realtime في يونيو عندما قامت Google و Twitter لم يعيدوا موافقتهم على Twitterخرطوم الإطفاء Twitter أرسل البيانات. أشارت Google إلى أنها ستعيد البحث في الوقت الفعلي باستخدام معلومات Google+.

أهمية المشاركات الإضافية

كما أن هذا الاختيار يجعل Google+ أكثر أهمية للشركات. على الرغم من عدم وجود ملف تعريف تجاري حتى الآن كجزء من Google+، إلا أن المستقبل واضح: إذا انضمت الشركات إلى Plus، وتواصلت مع الأشخاص، وشاركت المنشورات ذات الصلة بكلماتهم الرئيسية، فسوف تحصل على نقطة وصول جديدة داخل محركات البحث. ومع ذلك، لن تتمكن الشركات من تجربة هذا النهج حتى يتم إصدار حسابات الأعمال؛ ومن المتوقع أن يحدث في وقت لاحق من هذا العام.

وفي الوقت نفسه، سيكون نشر Plus العام مرئيًا في SERP في الأيام القادمة.

[Sources include: Inside Search]