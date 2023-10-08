Rewrite this title: جوجل تحتفل بالذكرى الـ150 لتأسيس معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا

ستساعدك المقالة التالية: جوجل تحتفل بالذكرى الـ150 لتأسيس معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا

معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، كان موجودا منذ فترة طويلة. في الواقع، بعمر 150 عامًا، يعد معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أقدم من الويب والكمبيوتر الشخصي وحتى الهاتف. إن حقيقة بقائهم على قيد الحياة وبقائهم إحدى المجموعات الأكثر شهرة في التعليم التكنولوجي والتقدم يمكن إلقاء اللوم فيها على عدد من العوامل المختلفة، بما في ذلك طاقم العمل الرائع والطلاب المتفانين والشراكات مع الشركات الخارجية. في القرن الحادي والعشرين، تعد Google إحدى المجموعات التي تتعاون مع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) في مشاريع جديدة رائعة.

ولهذا السبب، ترفع جوجل القبعة لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في المناسبة الميمونة المتمثلة في مرور 150 عامًا على إنشاء المعهد. إن جوجل تشعر بالامتنان لخريجي معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا الذين يزيد عددهم عن 500 والذين يعملون في مكاتبها، وللعدد الضخم من طلاب معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا الذين يعملون كمتدربين كل عام (سيكون عددهم هذا العام 50)، ولأعضاء هيئة التدريس الزائرين الذين يعملون جنباً إلى جنب مع موظفي جوجل. ومع ذلك، تفتخر جوجل بالمشاريع التي عمل عليها معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجوجل بشكل جماعي. وتشمل هذه:

CSAIL، هو مشروع ترعاه Google ويديره معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، وهو مصمم لتعزيز أبحاث الذكاء الاصطناعي.

MIT Next Labs، وهي مجموعة تابعة لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ترعاها Google، تركز على البحث والتطوير لمنصات الأجهزة المحمولة، وتستهدف تطوير التطبيقات والموارد الأخرى المتعلقة بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية.

Konbit هو مشروع شراكة بين ممثلين عن معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وGoogle، مصمم لمساعدة المجتمعات على إعادة تأسيس نفسها في أعقاب الأزمات.

I² (مبادرة الذكاء)، والتي ترعاها Google جزئيًا.

مشروع Young Android، تم تطويره من خلال عضو هيئة التدريس الزائر في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، هال أبلسون. ساعد أبيلسون أيضًا في إنشاء App Inventor.

لذا، منا جميعًا في SEJ، عيد ميلاد سعيد رقم 150 لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. أتمنى لك حياة طويلة ومزدهرة، ولتظل شراكتك مع جوجل – فضلاً عن المجموعات الرئيسية الأخرى – مثمرة.

[via the Official Google Blog]