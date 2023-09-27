Rewrite this title: جوجل تحذر من استخدام الكثير من الروابط الداخلية

ستساعدك المقالة التالية: جوجل تحذر من استخدام الكثير من الروابط الداخلية

يوضح جون مولر من Google أن استخدام عدد كبير جدًا من الروابط الداخلية في نفس الصفحة يمكن أن يخفف من قيمتها، ويتناول ما يجب فعله بدلاً من ذلك.

تمت مناقشة هذا الموضوع أثناء جلسة Hangout لتحسين محركات البحث في Google Search Central المسجلة في 2 يوليو 2021.

يرسل مالك الموقع سؤالاً يسأله عما إذا كانت هناك أية مخاطر مرتبطة باستخدام كمية زائدة من الروابط الداخلية.

يتم طرح موضوع الروابط الخارجية كثيرًا أثناء جلسات Hangout هذه، ولكن نادرًا ما تتم مناقشة تأثير الروابط الداخلية على الإطلاق.

تعد الروابط الداخلية مهمة لتحسين محركات البحث لأنها ترسل إشارات إلى Google حول الصفحات الأكثر أهمية لموقع ويب معين. وهي لا ترسل نفس إشارات التصنيف التي ترسلها الروابط الخارجية، لكنها لا تزال مهمة.

بالإضافة إلى ذلك، يستخدم Google الروابط الداخلية لفهم بنية الموقع بشكل أفضل. يمكن أيضًا استخدام خريطة الموقع لتوصيل تلك المعلومات، ولكن البنية المنطقية للروابط الداخلية تساعد في جعلها أكثر وضوحًا.

مع كل المساعدة التي توفرها الروابط الداخلية، هل يمكن أن يكون الكثير منها أمرًا سيئًا؟ إليكم ما يقوله مولر.

جون مولر من Google يتحدث عن استخدام عدد كبير جدًا من الروابط الداخلية

قد يؤدي استخدام الروابط الداخلية بشكل متحرر للغاية عبر موقع الويب إلى حدوث مشكلات. المشكلة الأولى هي أن Google لن يتمكن من فهم بنية الموقع.

عندما سُئل عما إذا كان وجود عدد كبير جدًا من الروابط الداخلية على الصفحة يضر أكثر مما ينفع، أجاب مولر:

“نعم و لا. أعتقد، بمعنى أننا نستخدم الروابط الداخلية لفهم بنية الصفحة بشكل أفضل، ويمكنك تخيل الموقف عندما نحاول فهم بنية موقع الويب، مع الصفحات المختلفة الموجودة هناك ، إذا كانت جميع الصفحات مرتبطة بجميع الصفحات الأخرى على موقع الويب، حيث يكون لديك بشكل أساسي رابط داخلي كامل عبر كل صفحة على حدة، فلن يكون هناك هيكل حقيقي هناك.

إنها مثل هذه الكتلة الضخمة من الصفحات لهذا الموقع، وكلها مترابطة، لا يمكننا معرفة أي منها هو الأكثر أهمية. لا يمكننا معرفة أي واحد منهم مرتبط ببعضه البعض. وفي مثل هذه الحالة، وجود كل هذه الروابط الداخلية، لا يؤدي إلى تحسين موقعك كثيرًا.

لذلك، بغض النظر عن نظام ترتيب الصفحات والسلطة وتمرير أشياء من هذا القبيل، فأنت لا توفر في الأساس بنية واضحة لموقع الويب. وهذا يجعل من الصعب على محركات البحث فهم سياق الصفحات الفردية داخل موقع الويب الخاص بك. هذه هي الطريقة التي سأنظر بها إلى الأمر هناك.”

المشكلة الثانية هي أن استخدام الكثير من الروابط الداخلية سيؤدي إلى إضعاف قيمتها.

يمكن أن يشير رابط داخلي واحد إلى Google بأن الصفحة مهمة لموقع الويب، ولكنها تبدأ في الظهور بمظهر أقل أهمية مع إضافة المزيد من الروابط.

إذا كان هناك عشرين رابطًا داخليًا في الصفحة، فلن يتم التعامل معها جميعًا بنفس الأهمية كما لو كان هناك رابط واحد أو رابطان فقط.

“وعلى غرار السؤال الثاني الذي طرحته هناك، فيما يتعلق بالروابط الداخلية التي تضر أكثر مما تنفع – نعم، إذا قمت بتخفيف قيمة بنية موقعك من خلال وجود الكثير من الروابط الداخلية بحيث لا نرى بنية بعد الآن، فهذا يجعل من الصعب علينا فهم ما تعتقد أنه مهم على موقع الويب الخاص بك.

وأعتقد أن توفير هذا الإحساس النسبي بالأهمية يكون في بعض الأحيان ذا قيمة كبيرة، لأنه يمنحك فرصة أكبر قليلاً لضبط الطريقة التي تريد بها الظهور في نتائج البحث.

إذا أخبرت محركات البحث بشكل واضح ومباشر أن هذه هي صفحتي الأساسية، ومن هناك يمكنك الارتباط بفئات مختلفة وترتبط الفئات بمنتجات مختلفة، فمن الأسهل علينا أن نفهم أنه إذا كان شخص ما يبحث عن هذه الفئة للمنتج، هذه هي الصفحة التي يجب أن نعرضها في نتائج البحث.

بينما إذا كان كل شيء مرتبطًا ببعضه البعض، فسيكون الأمر كما لو أن أيًا من هذه الصفحات يمكن أن تكون ذات صلة. وبعد ذلك ربما نرسل المستخدم إلى بعض المنتجات العشوائية بدلاً من صفحة الفئة الخاصة بك عندما تبحث فعليًا عن فئة من المنتجات.

وفقًا لنصيحة مولر، يجب على مالكي المواقع أن يهدفوا إلى وجود بنية للروابط الداخلية تشبه بنية موقعهم.

من المحتمل أن يبدو ذلك كما يلي: الصفحة الرئيسية > صفحة الفئة > صفحة الخدمات > صفحة طلب عرض أسعار.

أو إذا كنت تضيف روابط داخلية إلى شيء مثل مقال مدونة، فيمكنك إضافة روابط سياقية إلى المقالات ذات الصلة على الموقع.

في حين أن بعض الروابط الداخلية جيدة، إلا أن المزيد منها ليس أفضل. سترسل إشارات أقوى بروابط أقل.

استمع إلى رد مولر الكامل في الفيديو أدناه: