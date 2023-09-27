Rewrite this title: جوجل تحذر من الإجراءات اليدوية للمحتوى غير المرغوب فيه الذي ينشئه المستخدمون

ستساعدك المقالة التالية: جوجل تحذر من الإجراءات اليدوية للمحتوى غير المرغوب فيه الذي ينشئه المستخدمون

نشرت Google منشورًا على مدونة يوصي الناشرين بمنع استخدام مواقعهم في المحتوى غير المرغوب فيه الذي ينشئه المستخدمون (UGC). وحذروا من أن الصفحات التي تتسامح مع البريد العشوائي الذي ينشئه المستخدمون تخاطر بتلقي عقوبة الإجراء اليدوي.

يمكن أن يؤدي الإجراء اليدوي إلى فقدان حركة المرور.

حذر مقال جوجل:

“بموجب المبادئ المنصوص عليها في إرشادات مشرفي المواقع من Google، قد يؤدي هذا إلى قيام Google باتخاذ إجراءات يدوية ضد الصفحات المتأثرة.”

محتوى غير مرغوب فيه من إنشاء المستخدم

يميل مرسلي البريد العشوائي ومنشئي الروابط إلى إنشاء ملفات تعريف في المنتديات بغرض ترك رابط في الملف الشخصي وأحيانًا في منشور. على نحو متزايد، بدأ مرسلي البريد العشوائي في المنتدى بإخفاء روابطهم داخل مشاركات المنتدى عن طريق جعل روابطهم سوداء بحيث لا تتحول إلى اللون الأزرق كما تفعل الروابط عادةً.

ذكرت Google مناطق المحتوى الذي ينشئه المستخدمون التالية التي بها مشكلات:

المنتديات

دفاتر الزوار

منصات التواصل الاجتماعي

القائمون على رفع الملفات

خدمات الاستضافة المجانية

خدمات البحث الداخلي

هذه هي أنواع البريد العشوائي التي يحذر Google منها:

“قد يكون مثل هذا المحتوى غير المرغوب فيه ضارًا بموقعك ومستخدميك بعدة طرق:

يمكن أن يؤثر المحتوى منخفض الجودة في بعض أجزاء موقع الويب على تصنيف الموقع بأكمله.

من المحتمل أن يؤدي المحتوى غير المرغوب فيه إلى توجيه المستخدمين إلى محتوى غير مرغوب فيه أو حتى ضار، مثل المواقع التي تحتوي على برامج ضارة أو تصيد، مما قد يؤدي إلى الإضرار بسمعة موقعك.

يمكن أن تؤدي حركة المرور غير المقصودة من محتوى غير ذي صلة على موقعك إلى إبطاء موقعك وزيادة تكاليف الاستضافة.

قد تقوم Google بإزالة أو خفض ترتيب الصفحات التي تم تجاوزها برسائل غير مرغوب فيها تم إنشاؤها بواسطة جهة خارجية لحماية جودة نتائج البحث الخاصة بنا.

هل ستتوفر الإجراءات اليدوية قريبًا على المنتديات ومواقع المحتوى التي ينشئها المستخدمون الأخرى؟

من المحتمل أن تكون هناك حملة صارمة ضد المحتوى غير المرغوب فيه الذي ينشئه المستخدمون، ويمكن قراءة ذلك كتحذير للناشرين لتنظيف مواقعهم الآن قبل بدء تنفيذ الإجراءات اليدوية.

نصائح لمنع والعثور على البريد العشوائي الذي ينشئه المستخدمون

عرضت Google عددًا من النصائح لمكافحة البريد العشوائي، والتي قد يكون أي شخص يدير منتدى على دراية بمعظمها.

أهم النصائح للعثور على البريد العشوائي وإزالته:

منع إنشاء الحساب الآلي

استخدم Captchas واطلب التحقق من صحة الحساب عبر البريد الإلكتروني

استخدم Captchas واطلب التحقق من صحة الحساب عبر البريد الإلكتروني قم بتشغيل ميزات الإشراف

عدم السماح بالنشر الضيف وامتيازات النشر الخاضعة للإشراف للأعضاء الجدد

عدم السماح بالنشر الضيف وامتيازات النشر الخاضعة للإشراف للأعضاء الجدد راقب موقعك بحثًا عن المحتوى غير المرغوب فيه وقم بإزالة أية مشكلات

قم بالتسجيل في Google Search Console وتحقق من الإجراءات اليدوية وتقارير الأمان.

قم بالتسجيل في Google Search Console وتحقق من الإجراءات اليدوية وتقارير الأمان. تحديد وإنهاء حسابات البريد العشوائي

منع بحث Google من عرض أو متابعة المحتوى غير الموثوق به

توصي Google باستخدام علامة noindex الوصفية للمناطق غير الموثوق بها في موقع الويب مثل الملفات الشخصية للمستخدمين، بالإضافة إلى استخدام nofollow على روابط UGC.

توصي Google باستخدام علامة noindex الوصفية للمناطق غير الموثوق بها في موقع الويب مثل الملفات الشخصية للمستخدمين، بالإضافة إلى استخدام nofollow على روابط UGC. دمج محتوى UGC في مسار أو دليل ملف مركَّز

هذا اقتراح مثير للاهتمام. يوصون بإنشاء دليل حيث يمكن دمج محتوى UGC لأنه يسهل العثور على البريد العشوائي الذي أنشأه المتسللون باستخدام البرامج النصية الآلية.

هذا اقتراح مثير للاهتمام. يوصون بإنشاء دليل حيث يمكن دمج محتوى UGC لأنه يسهل العثور على البريد العشوائي الذي أنشأه المتسللون باستخدام البرامج النصية الآلية. حافظ على تحديث برامج الويب الخاصة بك

استخدم تنبيهات جوجل لمكافحة البريد العشوائي

تقترح Google استخدام تنبيهات Google لتلقي تحذيرات عند إنشاء محتوى غير مرغوب فيه على موقعك.

طريقة القيام بذلك هي عن طريق إجراء عمليات بحث في Site Colon (site:) باستخدام كلمات رئيسية غير مرغوب فيها ثم إعداد ملف تنبيه جوجل لعمليات البحث تلك. عندما يقوم أحد مرسلي البريد العشوائي بإنشاء بريد عشوائي باستخدام هذه الكلمات الرئيسية، سيؤدي ذلك إلى إرسال بريد إلكتروني تحذيري من Google.

وهذه هي الطريقة التي يشرحها جوجل:

“…افحص موقعك بحثًا عن محتوى غير متوقع أو غير مرغوب فيه باستخدام عامل تشغيل الموقع: في بحث Google، جنبًا إلى جنب مع الكلمات الرئيسية التجارية أو للبالغين التي لا علاقة لها بموضوع موقعك. على سبيل المثال، ابحث عن [site:your-domain-name viagra] أو [site:your-domain-name watch online] لاكتشاف المحتوى غير ذي الصلة على موقعك…”

مطاردة البريد العشوائي الذي ينشئه المستخدمون

قد يكون من الحكمة التعامل مع مقالة منشور المدونة هذه كتحذير مسبق بأن العقوبات اليدوية على البريد العشوائي الذي ينشئه المستخدمون في الطريق. أفضل إجراء هو التحقق من موقعك بحثًا عن المحتوى غير المرغوب فيه والروابط غير المرغوب فيها وملفات تعريف المستخدمين غير المرغوب فيها والتخلص منها في أسرع وقت ممكن.

لا تفترض أن موقعك لا يحتوي على رسائل غير مرغوب فيها. التحقق من ذلك اليوم.

الاقتباس

منع أجزاء من موقعك من إساءة الاستخدام بواسطة البريد العشوائي