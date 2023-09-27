Rewrite this title: جوجل: تحسين مقاييس الطرف الثالث لن يؤدي إلى تعزيز التصنيف

ستساعدك المقالة التالية: جوجل: تحسين مقاييس الطرف الثالث لن يؤدي إلى تعزيز التصنيف

في أحد ملفات بودكاست Google، البحث خارج السجل، انصرف موظفو Google الذين ناقشوا البريد العشوائي إلى مناقشة مقاييس الجهات الخارجية وتأثيرها على تصنيفات بحث Google. ولاحظوا أن تحسين نتائج مقاييس الطرف الثالث لم يؤد إلى تحسن في تصنيفات البحث واقترحوا التوسع ليشمل مجموعة واسعة من العوامل.

شمل هذا الجزء من المناقشة كبير محللي اتجاهات مشرفي المواقع في Google، جون مولر ودوي نجوين من فريق جودة البحث في Google والذي يركز على اكتشاف المواقع غير المرغوب فيها.

مقاييس سلطة مجال الطرف الثالث

توفر العديد من شركات الأدوات والبيانات مقاييس تساعد الناشرين على مقارنة مواقع الويب الخاصة بهم بمواقع الويب الأخرى باستخدام مقياس مناسب يعين درجة “السلطة” أو “التصنيف” الخاصة لمواقع الويب.

تستخدم بعض هذه المقاييس الروابط وحركة المرور (من بين عوامل أخرى) لحساب درجة السلطة أو التصنيف.

الغرض من هذه المقاييس هو مساعدة الناشرين ومُحسنات محركات البحث (SEO) على إجراء تحليل تنافسي.

ومع ذلك، هناك العديد من الناشرين الذين يستخدمون هذه المقاييس كدليل على جودة الموقع وسيبحثون عن روابط من مواقع أخرى ذات درجات تفويض عالية من جهات خارجية من أجل تحسين درجات الصلاحيات الخاصة بهم.

ما توضحه Google هو أنهم لم يروا أبدًا علاقة بين تحسين مقاييس الطرف الثالث والتأثير الإيجابي في تصنيفات البحث.

مقاييس الطرف الثالث وتصنيفات البحث

بدأ جون مولر من Google هذا القسم من البودكاست بالإشارة إلى أن العديد من الناشرين يركزون على العوامل التي ليس لها أي تأثير على تصنيفات البحث.

[00:24:35] جون مولر:

“أعتقد أنها أيضًا، كما قلت، أحد الأشياء التي لا تعرف حتى ما إذا كانت ستساعد موقعك بالفعل.

ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى الإضرار بموقعك ثم تقوم بحفر حفرة أكبر لنفسك بدلاً من العمل على شيء إيجابي لموقعك على الويب لتحسين الأمور على المدى الطويل.

[00:24:56] دوي نجوين:

“نعم، أحد الأمثلة على ذلك الذي لاحظناه هو أن أساتذة الويب أو مرسلي البريد العشوائي يميلون إلى التركيز على تحسين واحد أو اثنين من المقاييس الخارجية المحددة، والتي لا نستخدمها على الإطلاق.

لسبب ما، يعتقدون أنهم إذا خصصوا الكثير من الوقت والمال لتحسين هذه النتائج، فسيؤدي ذلك إلى أداء جيد حقًا على بحث Google. لم أر قط حالة يعمل فيها هذا بشكل جيد بالفعل.

وأجد الأمر محزنًا جدًا… لأنه إذا تم إنفاق كل هذا الوقت والمال على إنشاء مواقع الويب ذات تجربة مستخدم أفضل، والمزيد من الوظائف، وكتابة محتوى عالي الجودة، وإنتاج صور عالية الجودة، فمن المحتمل أن يكون أداؤهم أفضل بكثير على البحث و من الواضح أنه أكثر استدامة للموقع نفسه.”

[00:25:43] جون مولر:

“نعم. حسنًا، أحد المجالات التي أرى فيها أشخاصًا، لا أعرف، يستخدمون ذلك بطريقة معقولة تقريبًا هو عندما يتعلق الأمر بتحقيق الدخل من موقعهم، حيث يريدون فقط بعض المقاييس المرئية من الخارج للذهاب إلى بعض الإعلانات ويقولون مثل، ” انظر، موقعي في الواقع في وضع معقول جدًا، وإذا أنفقت بعض المال معي، فيمكنني إيصال رسالتك إلى جمهور أوسع.

ولكن يبدو الأمر كما لو… أحيانًا أرى أشخاصًا في المنتديات يقولون مثلاً، “أريد تحسين هذا المقياس”.

إنهم لا يريدون حقًا التركيز على الموقع بشكل عام. إنهم يقولون: “أريد فقط تغيير هذا الرقم من 7 إلى 25.

وأنا أقول “لماذا؟” الأمر لا يتغير كثيرًا.”

لا تركز على عامل واحد فقط

يناقش Duy Nguyen بعد ذلك عدم جدوى التركيز على شيء واحد (مثل مقياس طرف ثالث) على حساب التركيز على مئات عوامل التصنيف الفعلية التي لها تأثير على أداء البحث.

يشرح Duy فوائد التركيز على مجموعة واسعة من مقاييس الأداء.

دوي نجوين: [00:26:33]

“نعم، أنا أحب البيانات بنفسي. أعتقد أنه كلما زادت البيانات التي لديك، كلما كنت أفضل في دورك، مهما كان ذلك. باعتباري مالك موقع أو مسوق عبر الإنترنت، أعتقد أنه من الرائع حقًا أن يكون لديك مجموعة من المقاييس التي تراقبها وتقيسها وتحاول تحسينها طالما أنك لا تركز على شيء واحد.

باعتباري مالك موقع، اعتدت أن ألقي نظرة على معدل الارتداد والوقت الذي أقضيه في الصفحات طوال الوقت، على سبيل المثال، لمعرفة المحتوى الذي يجذب جمهوري حقًا حتى أتمكن من ذلك

تحسين أكثر.

أو لسبب ما أجد أنه لا أحد يكتشف صفحات الاتصال أو الدعم الخاصة بنا. لماذا هذا؟ هل لدينا مشكلة هناك؟

إذا احتاج الأشخاص إلى الاتصال بنا، فربما يتعين علينا أن نضعه في مكان آخر، ونعيد كتابة محتوى أفضل.

لذا، نعم، طالما أنك لا تركز على شيء واحد، لأن لدينا المئات والمئات من إشارات التصنيف. التركيز على شيء واحد لا يعني أنك سوف تقوم بتحسينه في جميع الجوانب

المجلس وسوف يصنف موقعك بشكل أفضل.

تصنيفات البحث تعتمد على مئات الإشارات

من أجل تحسين تصنيفات البحث، من المهم التركيز على نطاق واسع من إشارات الملاءمة والشعبية.

قد يركز بعض الناشرين على الروابط ولكن المحتوى الخاص بهم قد يفتقر إلى المصداقية.

قد يركز ناشرون آخرون على المحتوى الرسمي ولكنهم يتجاهلون جعل صفحات الويب سهلة الاستخدام.

قد يفعل ناشر آخر كل شيء تقريبًا بشكل صحيح ولكنه يتجاهل الترويج لكل مقالة بشكل مناسب من أجل تشجيع الروابط.

قد يركز الناشرون على بناء الروابط لكنهم يهملون بناء جمهور، أو علاقات مع القراء، أو علاقات مع المؤثرين.

المواقع التي يتم تصنيفها جيدًا لفترة محدودة ثم ترتد بين الصفحة الأولى والثانية من نتائج البحث هي في بعض الأحيان مواقع تتجاهل جزءًا معينًا من الترويج للموقع، أو تجربة المستخدم، أو جودة المحتوى، أو مدى ملاءمة المحتوى.

المواقع التي تبدو حبيسة المركز الأول كما لو أنها تمتلكها تميل إلى أن تكون مواقع تتناول جميع الجوانب المتعلقة بتجربة المستخدم وإشارات الشعبية والتركيز على الموضوع.

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