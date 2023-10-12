Rewrite this title: جوجل تحصل على براءة اختراع لمركز البيانات العائم

ستساعدك المقالة التالية: جوجل تحصل على براءة اختراع لمركز البيانات العائم

حصلت Google على براءة اختراع أمريكية لفكرة مركز البيانات العائم الخاص بها والتي قدمتها الشركة في الأصل إلى مكتب براءات الاختراع في 26 فبراير 2007. تصف براءة الاختراع أسطولًا من السفن التي ستستخدم Mother Ocean لتبريد مراكز بيانات Google وتشغيلها في بيئة طريقة اقتصادية وصديقة للبيئة: مركز البيانات القائمة على المياه.

يشتمل النظام على مركز بيانات حاسوبي عائم مثبت على منصة يشتمل على مجموعة من وحدات الحوسبة، ومولد كهربائي بحري متصل بالكهرباء مع مجموعة من وحدات الحوسبة، وواحدة أو أكثر من وحدات تبريد مياه البحر لتوفير التبريد لمجموعة من الوحدات الحاسوبية. وحدات الحوسبة.

تقديرًا مناسبًا، سأنقل بقية هذه المقالة إلى بيل سلاوسكي، رجل براءات الاختراع في مجال البحث، ومدونته تحسين محركات البحث عن طريق البحر – والذي يبدو بطريقة أو بأخرى أنه أنذر ببراءة اختراع Google هذه.

في هذا المنصب البحث في البحار: منح براءة اختراع لمركز البيانات المعتمد على المياه من Googleيسرد بيل بعض المواضيع التي تغطيها براءة الاختراع على النحو التالي:

قد تعمل المولدات التي تعمل بالطاقة الموجية مثل آلات Pelamis على تشغيل مراكز البيانات البحرية والمضخات لتبريدها.

قد يتم احتواء مراكز البيانات في حاويات شحن قياسية، ويتم تحميلها على متن السفن وتوصيلها بأنظمة التبريد والكهرباء على متن تلك السفن. ويمكن بعد ذلك نشر السفن إلى حيث تكون هناك حاجة إليها. حصلت Google سابقًا على براءة اختراع لمركز بيانات معياري

تشير براءة الاختراع في الختام إلى أنه يمكن أيضًا توليد الكهرباء من مصادر أخرى لتشغيل مراكز البيانات، مثل مزارع مولدات الرياح البحرية والطاقة من التيارات النهرية.

قليلا خارج الموضوعولكن أحد الأسئلة الأولى التي تتبادر إلى ذهني هو أين ستقع مراكز البيانات العائمة هذه بالضبط، وإذا كانت في المياه الدولية، فما نوع الإجراءات الأمنية التي ستتخذها Google لحماية أسطولها من البيانات في البحار المفتوحة؟