Rewrite this title: جوجل تختبر الصور المصغرة في نتائج البحث

ستساعدك المقالة التالية: جوجل تختبر الصور المصغرة في نتائج البحث

تقوم Google باختبار استخدام الصور المصغرة في سياقات بحث مختلفة. الإصدار الأول موجود في صفحة نتائج محرك البحث (SERP). يستخدم الإصدار الثاني الصور المصغرة في القائمة المنسدلة Google Suggest.

يشبه تنفيذ الصور المصغرة كيفية عرض أخبار Google للصور المصغرة.

جوجل تختبر الصور المصغرة في نتائج البحث

الصور عبارة عن نسخ مربعة مقطوعة من الصور المميزة الموجودة في المقالات.

هذه لقطة شاشة لما تبدو عليه صفحة نتائج البحث الكاملة:

تعرض لقطة الشاشة هذه نتائج بحث Google مع صور مصغرة، تشبه الشكل الذي تبدو عليه أخبار Google.

لا تحصل جميع المواقع على صورة مصغرة

كما ترون من لقطة الشاشة هذه، لا تحصل جميع المواقع على صورة مصغرة.

لماذا لم يكن لدى موقع واحد صورة مصغرة؟ هل يمكن أن يكون ذلك بسبب عدم الإعلان عن الصورة في البيانات المنظمة أو في العلامة الوصفية لـ Open Graph Protocol؟

من الصعب أن نقول لماذا لم تحصل تلك الصفحة على لقطة شاشة. يمكن للمرء أن يقول أن السبب في ذلك هو أن الصورة ليست واسعة بدرجة كافية ولها نسبة عرض إلى ارتفاع غير تقليدية تبلغ حوالي 3:2.

الصورة المميزة للموقع الأعلى تصنيفًا تقترب من نسبة العرض إلى الارتفاع 16: (على الرغم من أنها ليست هذه النسبة تمامًا).

لكن موقعًا آخر يحتوي على صورة مصغرة (HubSpot) له أيضًا نفس نسبة العرض إلى الارتفاع مثل الصفحة التي لم تستقبل صورة مصغرة.

والفرق الوحيد مع الموقع الذي لم يتلق صورة مصغرة هو أن الصورة لم يتم الإعلان عنها في البيانات المنظمة ولم يتم تضمين الصورة في العلامة الوصفية لـ Open Graph Protocol.

تم الإعلان عن الصور في عدد قليل من المواقع الأخرى التي تعرض الصور كصور مصغرة إما في العلامة الوصفية لـ Open Graph Protocol أو بتنسيق البيانات المنظمة.

الصور المصغرة في Google Suggest

تقوم Google أيضًا بتجربة عرض الصور في القائمة المنسدلة Google Suggest.

الشيء المثير للاهتمام حول الصور المصغرة في القائمة المنسدلة Google Suggest هو أن الصور تظهر للكيانات ولكن ليس لمفهوم “” المكتوب باللغة الإسبانية (ديزني).

لقطة شاشة لاختبار القائمة المنسدلة الجديدة لـ Google Suggest والتي تتضمن صورًا مصغرة.

لا يمكننا إلا أن نتكهن لماذا لم يتم عرض صورة مصغرة لهذه العبارة الرئيسية.

هل أميرات ديزني ليست كياناً له صورة محددة تمثله بدقة؟

أم أن حقيقة أنها كانت كلمة رئيسية باللغة الإسبانية أدت إلى استبعادها من الاختبار؟

لقطة شاشة مقربة للصور المصغرة في القائمة المنسدلة Google Suggest

سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كانت Google ستطرح هذا النوع من نتائج البحث في النهاية.

الوجبات الجاهزة

يبدو أن هذا التنسيق يعمل بشكل جيد على أخبار Google. لذلك من الممكن أن يصبح هذا النوع من نتائج البحث سائدًا في وقت ما.

ولكن هذا يعتمد على ما إذا كانت الصور مفيدة للمستخدمين في SERPs كما يبدو في أخبار Google وGoogle Discover.

من الآن فصاعدا، للاستعداد، قد يكون من الجيد التحقق مما إذا كان موقعك قد طبق بروتوكول Open Graph و/أو البيانات المنظمة لـ JSON-LD Schema.org.

على الرغم من أننا لا نعرف ما إذا كانت هذه العناصر مطلوبة للتضمين، إلا أنه يبدو أنها فكرة جيدة.