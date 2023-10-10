Rewrite this title: جوجل تختبر المياه من أجل بحث ويب مشفر أكثر أمانًا

ستساعدك المقالة التالية: جوجل تختبر المياه من أجل بحث ويب مشفر أكثر أمانًا

ربما بسبب المخاوف الأمنية والخصوصية المتزايدة التي يواجهها Facebook ومؤخرًا، سارعت شركة Google إلى تنفيذ إجراءات لتجنب حدوث مشكلات مماثلة. تقوم Google حاليًا باختبار واجهة مشفرة جديدة لبحث الويب الخاص بها. يمكنك اختبار جوجل بحث الويب المشفر بمجرد الانتقال إلى https://www.google.com بدلاً من http://www.google.com المعتاد.

وفقًا لجوجل، عندما تبحث على https://www.google.com، يتم إنشاء قناة مشفرة وآمنة بين متصفحك وجوجل. يؤدي هذا إلى حماية مصطلحات البحث وصفحات نتائج البحث الخاصة بك من اعتراض طرف ثالث على شبكتك. للتمييز بين البحث المشفر وبحث الويب العادي من Google، ستلاحظ أن البحث المشفر يحتوي على شعار معدل، وهو الشعار الذي يحتوي على رمز مقفل للإشارة إلى أنك تبحث باستخدام SSL.

عندما يتعلق الأمر بنتائج البحث، فإن بحث Google المشفر يكون محدودًا إلى حد ما أيضًا لأنه لا يغطي منتجات بحث الويب المعتادة من Google. لا يتم تضمين خرائط البحث عن الصور في البحث المشفر لأنها لا تدعم SSL حتى الآن. بالإضافة إلى ذلك، قد تكون تجربة البحث على هذا الموقع أبطأ من بحث الويب العادي من Google نظرًا لأن اتصال SSL يتطلب وقتًا إضافيًا لإعداد التشفير بين المتصفح والخادم البعيد. تعد Google بنفس نتائج البحث بالرغم من ذلك.

هناك نقطة أخرى مهمة يجب طرحها هنا وهي أن بحث Google المشفر لا يزال يحصل على بيانات البحث ويحتفظ بها. إنه لا يقلل من البيانات المرسلة إلى Google ولكنه يخفي هذه البيانات فقط عن الجهات الخارجية التي تبحث عنها.