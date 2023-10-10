Rewrite this title: جوجل تختبر ميزات “المشتركة بواسطة” و”التحديثات الأخيرة” في نتائج الأخبار

ستساعدك المقالة التالية: جوجل تختبر ميزات “المشتركة بواسطة” و”التحديثات الأخيرة” في نتائج الأخبار

وفاءً بوعودها بإضافة طبقات اجتماعية إلى منصة البحث الخاصة بها، أضافت Google روابط “تمت مشاركتها بواسطة” و”التحديثات الأخيرة” إلى أسفل بعض نتائجها في أخبار Google. ومع ذلك، فإن الميزات هي مجرد اختبارات حتى الآن وكلاهما مالكولم كولز و باري شوارتز يمكن عرض هذه الميزات. وفقًا لمنشوراتهم، تُظهر ميزة “المشاركة بواسطة” السابقة لموظفي Google عدد الأشخاص الذين يشاركون حاليًا هذا الرابط الدقيق مع الآخرين على مواقع مثل Facebook, Twitterوما إلى ذلك. عند النقر على الرابط، سيتمكن المستخدمون من رؤية الحسابات التي تشارك القصة وعلى عكس Bing، فإن المستخدمين الذين يشاركون على مواقع الشبكات الاجتماعية ليسوا أشخاصًا تتابعهم.

مع الأخير، يظهر مربع أزرق بعد بعض النتائج ويظهر عدد التحديثات التي يتم إجراؤها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة حول الموضوع الذي بحثت عنه. الفرق بين “مشارك بواسطة” و”التحديثات الأخيرة” هو أنه مع ميزة التحديثات، فإنك ترى ما يقوله الأشخاص حول الموضوع، وليس بالضرورة أنهم “يعيدون التغريد” أو “يعجبون” برابط معين أو آخر. وكما يتوقع شوارتز، يمكن لشركة جوجل في نهاية المطاف أن تجعل المعلومات التي تعرضها هذه الميزات الجديدة أكثر تحديدًا للرسم البياني الاجتماعي، مثل Bing.

هل تعتقد أن “المشاركة بواسطة” و”التحديثات الأخيرة” هي الأشياء التي ستستخدمها؟ هل توافق على الطريقة التي تتبعها Google في دمج الشبكات الاجتماعية في البحث؟