Rewrite this title: جوجل تخرج مختبرات Gmail “Bob” وتضيف ميزة التراجع عن الأجهزة المحمولة

ستساعدك المقالة التالية: جوجل تخرج مختبرات Gmail “Bob” وتضيف ميزة التراجع عن الأجهزة المحمولة

بريد الويب المجاني من Google، Gmail، عبارة عن خدمة تلهم الولاء الشديد بين مستخدميها – حتى لو كانت حصتها الإجمالية في السوق تتضاءل مقارنة بحصة Yahoo Mail. لا يمكن تلخيص أسباب نجاح Gmail بسهولة، ولكن بعض نقاط القوة هي الواجهة النظيفة، وأدوات التنظيم المتقدمة، وسعة التخزين الهائلة، والميزات المصممة لاستيعاب الكسالى. تم تنفيذ ثلاث ميزات “تخطي الخطوات”، المصممة لمساعدة المستخدمين على توفير بضع ثوانٍ ثمينة، في الأسبوع الماضي.

الأولان هما مختبرات “Bob” من Gmail. تم تصميم هذين المعملين، اللذين كان يطلق عليهما سابقًا “لا تنسوا بوب” و”هل فهمت بوب الخطأ؟”، للنظر في أنماط استخدام البريد الإلكتروني لديك. إذا كنت ترسل عادةً رسالة إلى Tom وCharles وClarissa وDee وBob، فلن تحتاج إلا إلى كتابة واحد أو اثنين من هذه الأسماء وسيقترح Google مستلمين محتملين آخرين. يمكن للمستخدمين بعد ذلك النقر على الاقتراحات لإرسال نسخة منها إلى البريد الإلكتروني الحالي.

“هل حصلت على بوب الخطأ؟” يأخذ هذا خطوة إلى الأمام من خلال إخطارك عند حدوث خطأ محتمل في حقل “إلى:” الخاص بك. إذا كنت سترسل رسالة مثل تلك المذكورة أعلاه، وكنت سترسلها إلى جميع المستلمين المتوقعين ولكنك حددت بوبًا مختلفًا – على سبيل المثال، رسالة أرسلتها عبر البريد الإلكتروني مرة واحدة لإغلاق معاملة على موقع eBay – فستطلب منك Google إجراء سريع التأكيد قبل إرسال الرسالة.

الميزة الثالثة مصممة لواجهة الهاتف المحمول. بالنسبة لأولئك منكم الذين، مثلي، لديهم أصابع كبيرة وغير رشيقة والتي غالبًا ما تضغط على الزر الخطأ على واجهة الهاتف الذكي، فإن هذه الميزة تعد معجزة بسيطة. بعد العديد من الإجراءات على واجهة Gmail للجوال، سيتمكن المستخدمون الآن من تحديد خيار “تراجع” الذي يمنعك من إضاعة الوقت في التراجع يدويًا عن خطأك الأخير.

كما هو الحال مع العديد من ميزات Google، قوبلت هذه الإصدارات بدرجة معينة من الجدل. على سبيل المثال، يثير فرانك واتسون من Search Engine Watch مشكلات الخصوصية المحتملة مع قيام Google بفحص أنماط استخدام البريد لدينا.

[via Search Engine Watch and the Gmail Blog]