Rewrite this title: جوجل تخسر حصتها في سوق البحث؟ مايكروسوفت تتوقع مكاسب ضخمة لـ Bing

ستساعدك المقالة التالية: جوجل تخسر حصتها في سوق البحث؟ مايكروسوفت تتوقع مكاسب ضخمة لـ Bing

مايكروسوفت Windows 10 نظام التشغيل لديه القدرة على تحقيق مكاسب كبيرة في حصة سوق البحث لـ Bing، أو هكذا تتوقع الشركة في اعلان اليوم.

ويضع نظام التشغيل الجديد Bing في المقدمة، وهو تغيير تقول الشركة إنه سيؤدي إلى زيادة حجم الاستعلام من 10 إلى 15 بالمائة في وقت مبكر من شهر سبتمبر.

وتضع مايكروسوفت هذه الأخبار على أنها أخبار جيدة لمعلني Bing، مما يشير إلى أنه سيكون هناك “حجم كبير” في الوقت المناسب لحملات العطلات.

إذا حدث هذا في نهاية المطاف، فقد يكون ذلك بمثابة ضربة لحصة Google في سوق البحث.

من المتوقع أن تأتي المكاسب من المستخدمين الجدد، بالإضافة إلى المستخدمين الحاليين الذين سينتهي بهم الأمر إلى استخدام Bing بشكل متكرر أكثر نتيجة للتغييرات في Windows 10.

[pullquote]”نحن نقدر مكاسب حجم الاستعلام من 10 إلى 15 بالمائة في وقت مبكر من شهر سبتمبر – ليس فقط من المستخدمين الجدد، ولكن من مستخدمي Bing الحاليين الذين سيستخدمون Bing الآن بشكل متكرر أكثر.”[/pullquote]

Windows يأتي الإصدار 10 مزودًا بشريط بحث جديد لسطح المكتب يتم تشغيله بواسطة محرك البحث الخاص بالشركة، Bing، والمساعد الصوتي Cortana.

بالإضافة إلى ذلك، يأتي متصفح Microsoft Edge الجديد مزودًا بميزات جديدة قد تؤدي إلى زيادة عمليات البحث في Bing.

على سبيل المثال، تعد القدرة على تمييز النص وإجراء بحث حول الموضوع المميز إضافة مفيدة بشكل خاص والتي يمكن أن تحظى بشعبية كبيرة بين Windows المستخدمين.

يتوفر بحث Bing أيضًا على المزيد من الأجهزة عبر تطبيق Cortana على iOS وAndroid.

[pullquote]”باستخدام تطبيق Cortana على نظامي التشغيل iOS وAndroid، سيجذب Bing مستخدمين جدد، ويستمر في توسيع حصتنا الشاملة في البحث وبحث الهاتف المحمول.”[/pullquote]

إن تقديم Microsoft لمساعد البحث الخاص بها إلى الأجهزة الأخرى يعادل Apple إطلاق تطبيق Siri على نظام Android، ولكن من خلال القيام بذلك تأمل الشركة في جذب مستخدمين جدد إلى محرك البحث الخاص بها.

يمكن لتطبيق Cortana تلبية ما هو أكثر من مجرد استعلامات البحث – حيث تسمح وظيفته عبر الأجهزة بالاتصال بها Windows أجهزة الكمبيوتر للحفاظ على مزامنة المعلومات مثل مواعيد التقويم عبر جميع الأجهزة.

تعلق Microsoft آمالًا كبيرة على Bing، حيث تقول إن التكامل في المزيد من الأجهزة لن يؤدي إلا إلى نمو محرك البحث.

[pullquote]”…نتوقع استمرار النمو في حركة مرور Bing في المستقبل المنظور.”[/pullquote]

هذه توقعات جريئة في الاعتبار Windows 10 أطلقت للتو اليوم. سنرى عندما تأتي أرقام الربع القادم إلى أي مدى يعني نظام التشغيل الجديد من Microsoft نمو Bing.

حقوق الصورة: لوسيان ميلاسان / شترستوك.كوم