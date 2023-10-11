Rewrite this title: جوجل تدخل في مجال استشارات تحسين محركات البحث (SEO).

ستساعدك المقالة التالية: جوجل تدخل في مجال استشارات تحسين محركات البحث (SEO).

Twitter انتشرت اليوم شائعات مفادها أن Google قررت البدء فعليًا في تقديم خدمات استشارية لتحسين محركات البحث. حتى أن هناك بعض المقالات التي تقدم هذا الادعاء الغبي بشكل يبعث على السخرية في عناوينها، ومع ذلك فإن كل ذلك بسبب منشور على أحد المواقع. مدونة AdWords النرويجية، والتي لا تشير إلى أن Google تدخل في مجال استشارات تحسين محركات البحث (SEO Consulting)، ولا كما تزعم إحدى المقالات، فإنها تدخل في مجال التحقق من صحة عمل تحسين محركات البحث (SEO).

في مرحلة ما، بدأ الناس يتحدثون عن إجراء اختبار بواسطة Google مثلما يقدمونه لبرنامج AdWords. هل يمكنك أن تتخيل؟ “محترف SEO معتمد”؟

الترجمة الإنجليزية ذات الصلة بهذه الإشاعة المليئة بالذعر:

بعد النجاح الذي حققه siteclinic على مدونتنا الإسبانية لمشرفي المواقع، قررنا القيام بشيء مماثل لأسواق بلدان الشمال الأوروبي. عيادة الموقع هي المكان الذي نتصفح فيه موقع الويب الذي ترسله، ونقدم تعليقات عليه ونشارك النصائح حول كيفية تحسينه.

مرحبا الناس. أين يُذكر في هذا البيان أن Google ستقدم إما خدمات استشارية لتحسين محركات البحث أو ستعتمد مستشاري تحسين محركات البحث؟

عيادات الموقع ليست خدمات استشارية لتحسين محركات البحث. وفقط لأن العيادة قد تتحقق من أن عمل تحسين محركات البحث السابق قد تم إجراؤه بشكل صحيح، إلى حد أو بآخر، فإن هذا لا يترجم إلى فكرة أن Google ستعتمد أي شخص في مجالنا لتحسين محركات البحث.

من فضلكم – دعونا جميعًا نتماسك، وننتبه إلى الحقائق، ونهدأ.