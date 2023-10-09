Rewrite this title: جوجل تدعم تطبيقات التعليم في Marketplace

ستساعدك المقالة التالية: جوجل تدعم تطبيقات التعليم في Marketplace

من المؤكد أن Google قد بذلت الكثير من طاقتها في سوق التطبيقات، مع دفعة كبيرة لمساعدة المطورين على الإنشاء على النظام الأساسي وواجهة مستخدم مُجددة بالكامل تم إصدارها مؤخرًا عبر OTA الصامت. وكجزء إضافي من استراتيجية التطبيقات الخاصة بهم، يبدو أن Google تعمل جاهدة لإدخال المزيد من التطبيقات إلى الفصل الدراسي – سواء من الهاتف المحمول أو التطبيقات المستندة إلى الويب.

وفقًا لتقرير صادر عن Business Week، تعمل Google مع عدد من منشئي البرامج التعليمية، بما في ذلك الشركاء القدامى. أحد الأمثلة الرائعة على نوع برامج تطبيقات الويب التي نراها هو من خلال التطبيقات المستندة إلى الويب من Aviary. تقوم Aviary بتطوير برامج تحرير الصور التي تحدث في السحابة، وهي مثالية لبيئة الفصل الدراسي حيث يمكن للمدرسين إعداد مراقبة عن بعد أسهل لتقدم الطالب، كما أن مشاركة الملفات هي مهمة أبسط بكثير. وبطبيعة الحال، تعمل جوجل مع مجموعة متنوعة من الشركات الأخرى أيضًا.

مع الأخذ في الاعتبار أن ما يقرب من خمسة مليارات دولار من مبيعات البرمجيات تحدث في هذا المجال، فمن المؤكد أن هناك سوقًا يمكنك الوصول إليه. ومع ذلك، ليس هذا هو السبب الوحيد لدخول Google إلى هذا المجال. من الممارسات المعتادة تعريف الطلاب بالمنصات في وقت مبكر، مما يمنحهم فرصة لتعلم الأساسيات، وفي كثير من الأحيان، أن يصبحوا مخلصين لعلامتك التجارية. بينما مايكروسوفت و Apple لقد قمنا بهذا الأمر لسنوات، سواء من ناحية الأجهزة أو البرامج، إلا أن Google تدخل للتو في اللعبة.

يقدم لنا Business Week أيضًا معلومة أخرى مثيرة للاهتمام. في حين أن السوق كان في يوم من الأيام “مجانيًا للجميع”، حيث يحصل المطورون على جميع الإيرادات من ما يبيعونه، فإن Google ستبدأ في الحصول على خصم بنسبة 20 بالمائة في وقت ما في الأشهر المقبلة. على الرغم من أن هذا الوزن صغير بما يكفي لإبقاء معظم المطورين موجودًا، إلا أنه من المرجح أن يؤدي الوزن الزائد إلى إبطاء نمو التطبيقات – وفي نفس الوقت إنشاء تدفق أكثر من مثير للإعجاب من الإيرادات لشركة Google.