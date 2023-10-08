Rewrite this title: جوجل تدمج الدردشة في الوقت الحقيقي مع كروم

ستساعدك المقالة التالية: جوجل تدمج الدردشة في الوقت الحقيقي مع كروم

من المحتمل أن يعرف معجبو Gmail أن الخدمة تتيح إجراء محادثة فيديو بسيطة مباشرة في متصفحك. بينما لا يُنظر إلى الدردشة المرئية والصوتية المستندة إلى Gmail على أنها منافس قوي مثل قادة الصناعة Skype، فإن التكنولوجيا المستخدمة توضح بعض القدرات – والإمكانيات الضمنية – لشركة Google. ويبدو أن هذه الاحتمالات بدأت تؤتي ثمارها الآن، وذلك بفضل برنامج WebRTC الذي اشترته Google العام الماضي. يبدو أن متصفح Google Chrome سيتلقى قريبًا دعمًا لمجموعة متنوعة من برامج الدردشة المرئية والصوتية في الوقت الفعلي والتي تم إنشاؤها باستخدام واجهات برمجة تطبيقات HTML وJavaScript البسيطة.

نشأت هذه التكنولوجيا من شراء Global IP Solutions العام الماضي. ويبدو أن جوجل تدفع هذه التقنية إلى مجتمع المصادر المفتوحة، مما يسمح للمطورين في جميع أنحاء العالم باستخدام واجهات برمجة التطبيقات. ومع ذلك، هناك حاجة إلى العمل على كل من WebRTC ونهاية المتصفح. وبما أن Google لديها مصلحة خاصة في كليهما، فمن الواضح أن Google Chrome سيكون المتصفح الأول الذي يتمتع بإمكانيات الدردشة في الوقت الفعلي.

في الواقع، التقدم هنا ليس فيما يمكن القيام به، بل في كيفية القيام به. في السابق، كما أشار كلينت بولتون، كانت الدردشات في الوقت الفعلي تتطلب “تقنية معالجة الإشارات الخاصة التي يتم تقديمها من خلال المكونات الإضافية وتنزيلات العميل”. لن يكون هذا هو الحال بعد الآن، وبما أن تقنية WebRTC تشهد اعتمادًا أوسع، فمن المحتمل أن تصبح ميزات الدردشة هذه جزءًا قياسيًا في العديد من واجهات الويب.

لن يكون Google Chrome هو المتصفح الوحيد الذي يدعم WebRTC. تمامًا مثل تقنية WebM، يوجد كل من Opera وMozilla. مع استبعاد Microsoft Internet Explorer، المتصفح الرائد في العالم، من هذه القائمة، قد يكون أحد دوافع Google هو توسيع القدرات المقارنة لمتصفح Chrome عند مقارنته بـ IE9. ومع ذلك، فإن هذه التكنولوجيا تفيد Google أيضًا على العديد من الجبهات الأخرى، بما في ذلك تطبيقات الويب. وبالنظر إلى أهمية تطبيقات الويب عالية الأداء في نجاح كل من متصفح Chrome ونظام التشغيل Chrome، فقد تكون الوظيفة المحسنة هنا حافزًا كافيًا.

[Sources include: Google Watch & the WebRTC blog]