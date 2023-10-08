Rewrite this title: جوجل تدمج AIM بشكل أعمق

ستساعدك المقالة التالية: جوجل تدمج AIM بشكل أعمق

لا يعتقد معظم الناس أن Google هي شركة مراسلة فورية. ربما يكون السبب في ذلك هو أن شركات مايكروسوفت، وياهو، وإيه أو إل، وشركات التكنولوجيا الأخرى كانت قد وضعت أصابعها في تلك الفطيرة قبل وقت طويل من دخول جوجل إلى الصورة. ولكن بفضل دردشة Gmail، والدردشة من واجهة iGoogle، وGoogle Talk، تعد Google بالفعل منافسًا جديًا عندما يتعلق الأمر بعملاء المراسلة. في حين أن الميزات المرتبطة قد تكون مبسطة إلى حد ما، إلا أن جميع القواعد مغطاة، بما في ذلك إمكانات الاتصال عبر الأنظمة الأساسية مع أولئك الذين يستخدمون AIM.

لقد أصبح AIM قابلاً للتطبيق بالفعل مع خدمات Google. يمكنك إضافة جهات اتصال AIM إلى Google Talk منذ اليوم الذي تم فيه إطلاق Talk. بالإضافة إلى ذلك، منذ عام 2008، أصبح من الممكن إضافة مستخدمي AIM إلى دردشة Gmail الخاصة بك، على افتراض أن لديك حساب AIM بنفسك. والآن تم تبسيط هذه العملية وتوسيعها.

أولاً وقبل كل شيء، لن يحتاج المستخدمون بعد الآن إلى امتلاك حساب AIM لإضافة جهات الاتصال الخاصة بهم. يمكنهم ببساطة إضافة جهة اتصال AIM بنفس الطريقة الدقيقة التي يضيفون بها جهة اتصال Gmail عادية: إدخال اسم المستخدم الخاص بهم في قسم الدردشة في Gmail ودعوة المستخدم للدردشة. وكنتيجة طبيعية لذلك، تم إسقاط تسجيل الدخول إلى AIM كميزة في Gmail؛ لم يعد ضروريا، لذلك يتم طرحه جانبا.

علاوة على ذلك، بخلاف Google Talk وGmail، يمكن للمستخدمين الآن الدردشة مع جهات اتصال AIM في Orkut وiGoogle وGoogle Talk للجوال (على افتراض أنك تستخدم هاتفًا أو جهازًا لوحيًا يعمل بنظام Android). للوصول إلى جهات الاتصال هذه، سيتعين على المستخدمين ببساطة إعادة إضافة جهة اتصال AIM عبر الطريقة الجديدة. إذا كانت لديك قائمة طويلة بشكل خاص من جهات الاتصال المراد استيرادها، فقد جعلت AOL العملية بسيطة عن طريق إضافة ملفتصدير الاتصال خيار.

[via the Gmail Blog]