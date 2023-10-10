Rewrite this title: جوجل ترسل تحذيرات بشأن حسابات Gmail المخترقة

ستساعدك المقالة التالية: جوجل ترسل تحذيرات بشأن حسابات Gmail المخترقة

لمنع سرقة حسابات Gmail من أصحابها الحقيقيين، بدأت Google في القيام بذلك إرسال الإخطارات لأعضاء Gmail الذين يعتقدون أن حساباتهم معرضة للاختراق. ويأتي هذا ردًا على المشكلة المتزايدة المتعلقة بإساءة استخدام Gmail من خلال العديد من أنشطة تسجيل الدخول المشبوهة عن طريق الوصول غير المصرح به إلى حسابات Gmail.

عندما يبدو أن حساب Gmail الخاص بك قد تم اختراقه، فسترى علامة تحذير أسفل صفحة صندوق الوارد في Gmail الخاصة بك تقول “” ستخبرك Google أيضًا بالمنطقة الجغرافية التي يمكنها ربطها بشكل أفضل بالوصول.

ستعرض Google هذه الرسالة عندما يتطابق نظامها الآلي مع عنوان IP ذي الصلة، والمسجل وفقًا لسياسة خصوصية Gmail في موقع جغرافي واسع. ما يفعله Gmail هو تحديد ما إذا كان تسجيل الدخول قد تم من بلدين مختلفين مع فارق بضع ساعات. وهذا يعني منطقيًا أنه لا يمكنك أن تكون في بلدين مختلفين خلال تلك الساعات القليلة. ومن ثم، قد يتم اختراق حساب Gmail الخاص بك وسيؤدي إلى تشغيل التنبيه.

عندما يصلك تنبيه الرسالة، يمكنك الضغط على رابط “التفاصيل” بجوار الرسالة لرؤية آخر نشاط في حسابك. من هناك يمكنك معرفة ما إذا كان حساب Gmail الخاص بك قد تم اختراقه بالفعل، حتى تتمكن من القيام بالخطوات اللازمة لإيقافه على الفور. بالطبع إذا كنت تسافر بالفعل من بلد إلى آخر وتصل إلى حساب Gmail الخاص بك، فيمكنك دائمًا رفض الرسالة.