Rewrite this title: جوجل ترسل ملصقات تحتوي على رموز QR

ستساعدك المقالة التالية: جوجل ترسل ملصقات تحتوي على رموز QR

في خطوة غير عادية إلى حد ما للترويج لخدماتها، بدأت شركة جوجل إرسال ملصقات الكيانات التجارية على صفحات الأماكن الخاصة بها إلى مواقع مختلفة. هذه ليست ملصقات عادية على الرغم من أنها تحمل رموز QR التي يمكن مسحها ضوئيًا بواسطة الهواتف المحمولة المدعومة والتي يتم ربطها بعد ذلك بأنشطة تجارية محددة على صفحات أماكن Google.

تم إرسال هذه الملصقات إلى أكثر من 100.000 شركة محلية، ومن المحتمل أن ترى هذه الملصقات في المتاجر المحلية في الأيام المقبلة. هذه الأنشطة التجارية هي الأنشطة التجارية الأكثر بحثًا وبحثًا على كل من Google.com وخرائط Google.

تحتوي ملصقات النوافذ على رموز QR التي يدعمها iPhone وهواتف Android المحمولة وBlackBerry وغيرها من الهواتف المحمولة. ولتنفيذ ذلك، يجب أن يحتوي هاتفك المحمول على تطبيقات متعلقة برمز الاستجابة السريعة. بمجرد تسوية هذا الأمر، يمكنك البدء في قراءة رموز QR تلك الموجودة على الملصقات الموجودة في المتجر windows للعثور على التقييمات وكوبونات الخصم. وقريبًا، ستتيح لك Google أيضًا كتابة مراجعة حول منتج أو متجر معين، على الفور.

وستصدر جوجل ملصقات جديدة في الأيام المقبلة لتشمل أماكن جديدة. لعرض نشاطك التجاري على أماكن Google، يتعين عليك المطالبة ببطاقتك منه مركز الأعمال المحلي التابع لشركة Google.

هل رأيت أيًا من تلك الملصقات حتى الآن؟