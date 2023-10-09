Rewrite this title: جوجل ترعى اثني عشر مشروعًا بحثيًا جديدًا

ستساعدك المقالة التالية: جوجل ترعى اثني عشر مشروعًا بحثيًا جديدًا

أصبحت “العلوم الإنسانية الرقمية” – دراسة المجتمع والتاريخ واللغويات والثقافة من خلال البيانات الرقمية – قسمًا فرعيًا معترفًا به من العلوم الإنسانية بشكل عام. لقد عملت العديد من مجموعات العصر الحديث بجد لتطوير هذا المجال، حيث قدمت أبحاثًا أو موارد مذهلة. وتساعد جوجل، وهي بالفعل مزود راسخ للموارد في هذا المجال، في رعاية الأبحاث في عام 2010.

كما أعلن على مدونة أبحاث جوجل، تقدم Google منحًا بحثية لاثني عشر مشروعًا إضافيًا خلال العام المقبل. هذه هي المجموعة الثانية من المشاريع التي ترعاها جوجل، وهذه المرة ينصب التركيز على الجامعات الأوروبية. وكانت المشاريع الاثني عشر التي تمت رعايتها في وقت سابق من هذا العام مخصصة حصريًا لجامعات أمريكا الشمالية.

سيحصل كل مشروع يتم منحه الرعاية على تمويل لمدة عام واحد، مع إمكانية تجديد المنحة لمدة عام إضافي. بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن الباحثون من العمل مباشرة مع خبراء جوجل في جانب المعلومات الرقمية للمشاريع، وسيحصلون على حق الوصول الحصري إلى مجموعات بيانات جوجل وأدواتها وتقنياتها.

تأتي الكثير من المعلومات المتعلقة بالعلوم الإنسانية الرقمية من مكتبة Google الرقمية، وهو المصدر الذي قام بتحويل حوالي عُشر الكتب المعروفة حاليًا في جميع أنحاء العالم إلى شكل رقمي. تسمح الأدوات المرتبطة بهذه المكتبة بقياس كمية البيانات وعرض الاتجاهات بشكل أسهل. تم إصدار مجموعة بيانات المكتبة مجانًا للباحثين في جميع أنحاء العالم في وقت سابق من شهر ديسمبر.

على الرغم من عدم تحديد المبلغ الدقيق للأموال الموزعة لكل مشروع، فقد ذكرت جوجل أنها “التزمت بما يقرب من مليون دولار لدعم أبحاث العلوم الإنسانية الرقمية على مدى العامين المقبلين”. إنه بالتأكيد مجال تشعر الشركة به بقوة. كتب جون أوروانت، مدير هندسة كتب Google، “نحن متحمسون لمعرفة النتائج [projects like these] العائد وما هو التأثير الأوسع لنجاحهم على العلوم الإنسانية.