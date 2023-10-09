Rewrite this title: جوجل تساهم في سباق بولدر بولدر

ستساعدك المقالة التالية: جوجل تساهم في سباق بولدر بولدر

لدى Google أكثر من 200 مكتب منتشرة حول العالم، ويعمل الممثلون في كل فرع بجد ليصبحوا أعضاء إيجابيين في المجتمع المحلي. ويشمل ذلك الوقت الذي تقضيه في مكتب Google، وذلك بفضل نسبة 20% من الوقت الممنوحة لكل موظف. يمكن رؤية أحد الأمثلة الرائعة لمساهمات مجتمع موظفي Google من خلال إبداعات Google Earth وخرائط Google المصممة لسباق Bolder Boulder.

يعد Bolder Boulder، أو “Bolder” فقط إذا كنت تفضل ذلك، أحد أكثر سباقات الماراثون شعبيةً لمسافة 10 كيلومترات في الولايات المتحدة. في العام الماضي كان هناك 54000 مشارك، وهذا لا يشمل العدد الكبير من الشركات الراعية والمنظمين. يبرز سباق The Bolder بعدة طرق: فبدلاً من أن يكون هناك وقت بداية جماعي حيث يسافر الجميع مثل قطيع سريع جدًا من الماشية، يتم تقسيم السباق إلى موجات، مع تقسيم المتسابقين الأسرع، والعدائين العاديين، والركضين، والمشاة إلى أقسامهم الخاصة . ثانيًا، تمتلئ شوارع بولدر بولاية كولورادو بالفنانين الذين يحضرون الأحداث. هذا العام، سيقدم واحد وثلاثون فنانًا – بما في ذلك الفرق الموسيقية – عروضهم على طول مضمار السباق.

اجتمع أعضاء فريق Google معًا لإضافة ميزة جديدة إلى Boulder Bolder: خريطة تفاعلية مدمجة تستخدم Google Earth وخريطة Google Maps التفصيلية لمناطق وقوف السيارات والطرق المغلقة وغيرها من التفاصيل المهمة المرتبطة بالحدث. يمكن لأي شخص لديه البرنامج الإضافي Earth مشاهدة الخريطة التفاعلية، وتتضمن نماذج ثلاثية الأبعاد للمباني البارزة بالإضافة إلى الهياكل الخاصة بالعرق. ويمكن للمستخدمين أيضًا “خوض السباق” عن طريق الضغط على زر في الجزء العلوي الأيسر من واجهة الخريطة. وفي الوقت نفسه، أولئك الذين يرغبون في عرض الخريطة التفصيلية لتفاصيل الحدث يحتاجون فقط إلى زيارة المسؤول موقع أكثر جرأة. ويمكن لأولئك الذين يرغبون في التسجيل في المنطقة أيضًا القيام بذلك عبر الإنترنت من خلال نفس الموقع، بينما يمكن لبقيتنا الاستمتاع بسباق افتراضي بفضل ممثلي Google في بولدر.

[via the Google LatLong Blog]