Rewrite this title: جوجل تسلط الضوء على أفضل عروض التسوق في نتائج البحث

ستساعدك المقالة التالية: جوجل تسلط الضوء على أفضل عروض التسوق في نتائج البحث

تسلط Google الضوء على أفضل صفقات التسوق في نتائج البحث في محاولة لتعزيز ظهور تجار التجزئة مع ضمان حصول المتسوقين على أفضل الأسعار المتاحة.

في سلسلة من التحديثات ذات الصلة، تعمل Google على تسهيل تطبيق العروض الترويجية للمنتجات وجذب عملاء جدد والكشف عن رؤى مفيدة بشكل أسهل وأسرع.

ونعم، تنطبق جميع هذه التحديثات على قوائم التسوق المجانية التي بدأت Google في تقديمها في وقت سابق من هذا العام.

تسليط الضوء على الترقيات في نتائج البحث

أصبحت العروض الترويجية متاحة الآن لجميع تجار التجزئة في الولايات المتحدة، وتقول جوجل إنها ستكون أسهل بكثير في الاستخدام خلال موسم التسوق في العطلات.

في السابق، كان على بائعي التجزئة ملء نموذج الاهتمام لتمكين استخدام العروض الترويجية في Merchant Center. والآن، يتم تمكين العروض الترويجية تلقائيًا لجميع بائعي التجزئة المؤهلين في الولايات المتحدة.

يمكن لبائعي التجزئة تعديل العروض الترويجية مباشرةً في Merchant Center، وقد تم تقليل متوسط ​​وقت الموافقة من أيام إلى ساعات.

توفر هذه التحديثات القدرة على الاستجابة بشكل أفضل لطلبات المتسوقين، مثل إجراء تخفيضات سريعة أو تمديد الفترة الزمنية للعروض الترويجية الحالية.

ستظهر المنتجات المعروضة في العرض الترويجي في المزيد من الأماكن عبر Google، وتتضمن تعليقات توضيحية متنوعة مثل تلك الموضحة في المثال أدناه.

ستسلط Google الضوء على المنتجات التي يتم الترويج لها عبر الأسطح التالية:

الإعلانات في جوجل شوبينج

قوائم مجانية في Google Shopping

صور Google (الجوال فقط)

إعلانات المخزون المحلي في نتائج البحث

لن يضطر المتسوقون إلى البحث كثيرًا عن الصفقات أيضًا، حيث تتم إضافة فلتر جديد “للبيع” إلى علامة التبويب “التسوق” عبر الهاتف المحمول وسطح المكتب.

يتضمن هذا الفلتر مخزون المنتجات عبر الإعلانات والبيانات المجانية التي تحتوي على عرض ترويجي أو معروضة للبيع، مما يعمل على تحسين إمكانية اكتشاف المنتجات ذات الأسعار التنافسية.

بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن المتسوقون الذين يبحثون عن منتج معين من معرفة بائع التجزئة الذي يعرض هذا المنتج للبيع ضمن بطاقة معلومات المنتج.

وتؤكد جوجل أن جميع تجار التجزئة في الولايات المتحدة سيكونون قادرين على الاستفادة من هذه التحديثات “بغض النظر عما إذا كنت تعلن معنا أم لا”.

المزيد من رؤى التقارير

تطرح Google تحديثًا في نوفمبر سيوفر لتجار التجزئة تقارير أفضل عن المنتجات المعروضة للبيع والعروض الترويجية.

للاستفادة من إمكانات إعداد التقارير، سيتعين على تجار التجزئة وضع علامة على مخزونهم المعروض للبيع أو الترويجي باستخدام ملصقات مخصصة.

ستقوم التقارير بجمع بيانات حول مرات الظهور والنقرات للمنتجات التي تم وضع علامة عليها عبر إعلانات التسوق وقوائم المنتجات المجانية.

ويمكن بعد ذلك استخدام البيانات لتقييم الأداء وإجراء التعديلات إذا لزم الأمر.

إحصائيات التسوق المفيدة

تم نشر عدد من إحصائيات التسوق في جميع أنحاء إعلان Google والتي قد يجدها تجار التجزئة مفيدة.

58% من المتسوقين في العطلات في الولايات المتحدة سيؤجلون شراء الهدايا حتى يتم عرضها للبيع.

يقول 40% من المتسوقين حول العالم أنهم يلجأون إلى Google للعثور على أفضل صفقة.

58% من المتسوقين في الولايات المتحدة أثناء العطلات اشتروا من علامة تجارية واحدة على الأقل في موسم العطلات الماضي ولم يسبق لهم الشراء.

يبدأ 65% من المتسوقين في العطلات في الولايات المتحدة بالتسوق مبكرًا لتجنب العناصر غير المتوفرة في المخزون.

لمزيد من المعلومات حول كيفية تنفيذ العروض الترويجية، راجع صفحة مساعدة Google هنا.

مصادر: blog.google, مساعدة إعلانات جوجل