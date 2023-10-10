Rewrite this title: جوجل تشتري وسائل الإعلام لتعزيز خدمة الإعلانات الصورية

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تستمر فورة التسوق من Google مع أحدث الاستحواذ وهي شركة Invite Media، وهي شركة ناشئة في مجال تكنولوجيا الإعلان متخصصة في تقنية “تقديم العطاءات في الوقت الفعلي” التي تسمح للمعلنين ووكالات الإعلان بشراء مساحة إعلانية مصورة وتحسين حملاتهم الإعلانية المصوّرة عبر التبادلات الإعلانية. تم تأكيد عملية الاستحواذ من قبل شركة DoubleClick، وهي الشركة التي استحوذت عليها Google مؤخرًا والتي تعمل الآن كذراع إعلانات Google على الشبكة الإعلانية.

وفقًا لمدونة DoubleClick Advertise، فإن Invite Media لن يؤثر الاستحواذ فعليًا على العملية الحالية لـ Invite Media وDoubleClick’s Ad Exchange حيث سيستمر كلاهما في توفير نفس الوصول المفتوح والمحايد تمامًا إلى المساحة الإعلانية للعديد من المشترين ودعم الشركاء وتوافر واجهة برمجة التطبيقات .

ونتيجة لعملية البيع، ستواصل DoubleClick من Google الاستثمار بشكل كبير في تحسين تكنولوجيا ومنتجات Invite Media كمنصة منفصلة، ​​ولكن في النهاية سيتم دمجها بسلاسة مع منتج عرض الإعلانات DoubleClick for Advertisers. سيمكن التكامل عملاء DFA من شراء مساحة إعلانية بسهولة عبر تبادلات إعلانية متعددة. لكن منصة Invite Media ستظل متاحة لأي وكالة إعلانية، حتى لو لم تكن تستخدم DFA.