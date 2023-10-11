Rewrite this title: جوجل تشتري AdMob مقابل 750 مليون دولار

ستساعدك المقالة التالية: جوجل تشتري AdMob مقابل 750 مليون دولار

جوجل رسميا أعلن أنها تأخذ مزود إعلانات العرض على الهاتف المحمول مقابل 750 مليون دولار. تكمل هذه الصفقة النظام الأساسي لإعلانات الجوال من Google حيث تنضم شاشة AdMob للجوال إلى إعلانات بحث Google للجوال والرسائل النصية القصيرة.

إليك ما تقوله الشركتان حول صفقة الاستحواذ:

“تتمتع إعلانات الهاتف المحمول بإمكانيات هائلة كوسيلة للتسويق، وعلى الرغم من أن هذه الصناعة لا تزال في المراحل الأولى من التطوير، فقد حققت AdMob بالفعل تقدمًا استثنائيًا في وقت قصير جدًا. تقول سوزان وجسيكي، نائبة رئيس إدارة المنتجات في Google: “إن AdMob هي الشركة الناشئة المثالية في وادي السيليكون – حيث تحقق نموًا مذهلاً في الإيرادات سنويًا – ونحن متحمسون للترحيب بهذه الموهبة في Google”.

في حين قال مؤسس AdMob عمر الحموي هذا عن الصفقة:

“نحن فخورون بالتقدم الذي أحرزناه نحو تحقيق هذا الهدف، والانضمام إلى Google لن يؤدي إلا إلى تسريع هذه العملية، مما يؤدي في النهاية إلى فوائد حقيقية جدًا للمستخدمين النهائيين حول العالم. ومع تحقيق الناشرين والمطورين المزيد من الإيرادات من منتجاتهم المحمولة، فسوف يستثمرون أكثر، وستصبح عروضهم المحمولة أكثر ثراءً وأكثر إبداعًا وأكثر قوة.

وبحسب موقع المعلومات الرسمي الذي وضعته جوجل بالتزامن مع استحواذها على AdMob، تمت الصفقة