Rewrite this title: جوجل تشتري Appjet و Etherpad

ستساعدك المقالة التالية: جوجل تشتري Appjet و Etherpad

حسنًا، لقد مر وقت طويل منذ أن سمعنا عن أي عملية استحواذ لشركة Google. لا أستطيع حتى أن أتذكر ما هي آخر شركة اشترتها. ولكن على أية حال، يأتي عيد الميلاد مبكرًا بالنسبة لشركة Appjet Inc.، التي تدير Etherpad، وهي أداة تعاون عبر الإنترنت كما كانت من قبل حصلت عليها جوجلربما لتعزيز – Google Wave.

Appjet’s Etherpad هي أداة تعاون عبر الإنترنت تتيح للمستخدمين استيراد مستندات Microsoft Word وصفحات الويب وملفات PDF والملفات النصية. بمجرد الاستيراد، يمكن للمستخدمين بعد ذلك مشاركة هذا مع أعضاء المجموعة مما يسمح بإمكانية التحرير الكاملة على “لوحة” يمكن الوصول إليها من قبل المجتمع.

لم أحاول استخدام ميزة مشاركة الملفات والتعاون في Google Wave حتى الآن، ولكن بالتأكيد هذا شيء يمكنك القيام به باستخدام محرر مستندات Google. فلماذا اشترت Google منتجًا مشابهًا لما يمكن أن يفعله أحد منتجاتها الحالية؟ ألا يكفي محرر مستندات Google لحاجة Google Wave لأداة مشاركة الملفات والتعاون عبر الإنترنت؟

على أي حال، إذا كنت من مستخدمي Etherpad، إليك بعض التذكيرات حول كيفية تأثير ذلك على استخدامك لـ Etherpad. يتضمن ذلك – بقاء Etherpad متصلاً بالإنترنت حتى مارس 2010 مع بعض القيود، ولا يمكن إنشاء منصات عامة مجانية جديدة بعد 31 مارس 2010، وبعد التاريخ المذكور سيتم حذف اللوحات الحالية بما في ذلك معلومات الحسابات الشخصية.

ثم يمكنك الانتظار حتى تقوم Google بدمج هذا في Google Wave.