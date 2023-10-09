Rewrite this title: جوجل تشرح إسقاط برنامج ترميز H.264

ستساعدك المقالة التالية: جوجل تشرح إسقاط برنامج ترميز H.264

مباشرة بعد أن أعلنت Google أنها ستتخلى عن برنامج ترميز الفيديو H.264، وهو برنامج الترميز الذي يستخدمه المنافس الرئيسي Appleلسبب واحد – في متصفح Chrome، كانت هناك ضجة كبيرة في المجتمع. واتهم البعض جوجل بتفضيل منتج واحد لمجرد إيذاء منافس. ورأى آخرون أن جوجل قد قدمت معيارًا مزدوجًا، نظرًا لأن مقاطع فيديو فلاش تستخدم أيضًا H.264، لكنها لا تزال مدعومة. وما زال آخرون يقولون إن التزام جوجل بـ “الإنترنت المفتوح” لم يكن أكثر من مجرد تحرك للسيطرة على كيفية عمل الويب. ومع ذلك، تابعت Google الآن تحول برنامج الترميز الخاص بها وقدمت ردًا رسميًا.

نشرت على مدونة كروم الرسمية، يجيب هذا الرد على عدة أسئلة رئيسية. فيما يلي ملخص موجز للأسئلة والأجوبة الواردة في هذا المنشور.

لماذا اختارت Google WebM ليكون برنامج ترميز الفيديو المدعوم لها؟

اختارت Google هذا بسبب طبيعته المنفتحة وتوافقه مع علامة الخاصة بـ HTML 5.

اختارت Google هذا بسبب طبيعته المنفتحة وتوافقه مع علامة لماذا لا تختار فقط H.264 للعلامة ؟

جوجل يمكن أن يكون. ومع ذلك، أدت مشكلات الترخيص واحتمال فرض رسوم حقوق ملكية عالية على H.264 إلى قيام Google باختيار بديل مفتوح بدلاً من ذلك.

جوجل يمكن أن يكون. ومع ذلك، أدت مشكلات الترخيص واحتمال فرض رسوم حقوق ملكية عالية على H.264 إلى قيام Google باختيار بديل مفتوح بدلاً من ذلك. إذن، لا يمكنني مشاهدة مقاطع فيديو H.264 في Chrome بعد الآن؟

فقط إذا كانت مضمنة مباشرة في HTML. إذا كانت جزءًا من Flash أو Silverlight، فيمكن عرضها.

فقط إذا كانت مضمنة مباشرة في HTML. إذا كانت جزءًا من Flash أو Silverlight، فيمكن عرضها. ألا تحاول فقط إدارة العرض يا جوجل؟

لا، لقد اخترنا دعم شيء مجاني ومفتوح ومدعوم على نطاق واسع بواسطة مجتمع الويب.

لا، لقد اخترنا دعم شيء مجاني ومفتوح ومدعوم على نطاق واسع بواسطة مجتمع الويب. ألن يتعين علي إنشاء نسخ/إصدارات متعددة من مقاطع الفيديو الخاصة بي الآن؟

ليس أكثر من ذي قبل. لم يدعم Opera وFirefox H.264 مطلقًا. ولكن، نعم، يمكن الآن إضافة Chrome إلى قائمة العناصر التي تطالبك بإنشاء إصدار WebM.

وفي حين أنه من غير المرجح أن تؤدي هذه الاستجابات إلى وقف موجة الشكاوى، إلا أنها على الأقل تعطينا فكرة أفضل عن المكان الذي ستأتي منه Google مع تحول برنامج الترميز.