Rewrite this title: جوجل تشرح المراجعات والتصنيفات السلبية

ستساعدك المقالة التالية: جوجل تشرح المراجعات والتصنيفات السلبية

أجاب جون مولر من Google عما إذا كانت المراجعات السلبية تضر بتصنيفات البحث لموقع الويب. قدمت الإجابة معلومات مفيدة حول كيفية أخذ خوارزميات Google للمراجعات في الاعتبار والحد العام الذي يبدأ عنده التأثير السلبي.

وهذا هو السؤال الذي تم طرحه:

“لذا، فإن المراجعات السلبية لا تضر، لذلك إذا كانت لديك سمعة “سيئة” عبر الإنترنت ورأيت الكثير من الأشياء السلبية عن شركتك.

… هل سيؤدي ذلك إلى الإضرار بتصنيفك على Google للكلمات الرئيسية؟

…هل يمكن لـ Google أن تنظر إلى ذلك وتقول، أوه، هذه شركة سيئة، ولن نقوم بتصنيفها أيضًا لأن لديهم الكثير من المراجعات السلبية.

لقد قلت إنني لا أعتقد أن ذلك سيضر بالتصنيف العام لموقع ويب إذا كانت هناك سمعة سيئة حول الموقع.

معلومات أساسية عن المراجعات والتصنيفات السلبية

أشار الشخص الذي يطرح السؤال أيضًا إلى حادثة وقعت في عام 2010 وتم الإبلاغ عنها في صحيفة نيويورك تايمز، حيث يبدو أن أحد التجار عبر الإنترنت حصل على تصنيف مرتفع بسبب وجود كمية كبيرة من الروابط التي تشير إلى موقعه من العملاء الغاضبين.

نتج عن مقالة 2010 رد من Google () أعلن عن إدخال تحليل المشاعر إلى “”

كان هذا هو المسؤول عن فهم أن المراجعات السلبية يمكن أن تضر بالتصنيفات. لقد ذكر إعلان جوجل في عام 2010 بوضوح أن التعليقات السلبية سوف تتحول إلى أصوات سلبية.

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يشرح مولر كيفية عمل المراجعات والتصنيفات السلبية

أجاب جون مولر من جوجل على هذا السؤال بطريقة مباشرة. وأكد أنه إذا كانت الإشارات عبر الإنترنت سلبية في الغالب، فقد يكون لذلك تأثير.

وأشار أيضًا إلى أن المراجعات السلبية شائعة ويجب ألا يكون لها تأثير، على ما يبدو لأن هذا أمر طبيعي.

وهذا ما قاله مولر:

“…هذا أمر إذا كانت جميع الإشارات تشير إلى هذا الاتجاه، فيمكنني أن أتخيل أننا قد نلتقط ذلك.

ولكن إذا كنت تتحدث عن… هناك عدد قليل من الأشخاص المنزعجين ويكتبون هذه الأشياء العشوائية عبر الإنترنت، وهناك الكثير من الأشخاص السعداء بموقعك، وكل شيء طبيعي، فهذا ليس شيئًا سأشعر بالقلق حقًا.”

أعتقد أن ما قد يقوله جون بين السطور هو أنه لا ينبغي اعتبار المراجعات السلبية العشوائية بمثابة عوامل تصنيف سلبية.

السبب المتضمن في إجابته هو الحصول على بعض المراجعات السلبية.

ما هو غير طبيعي هو أن يكون لديك إشارات سلبية في الغالب.

وتابع مولر:

“أعتقد أن تلك المواقف التي يبدو فيها أن هناك الكثير من الأشخاص منزعجين حقًا من موقعك، ربما تكون نادرة جدًا. ليس شيئًا قد تواجهه معظم المواقع العادية. “

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هل ما زالت جوجل تستخدم خوارزمية تحليل المشاعر لعام 2010؟

ثم سُئل مولر عما إذا كانت خوارزمية تحليل المشاعر لعام 2010 لا تزال تستخدم من قبل جوجل.

تشير إجابة مولر ضمنًا إلى أن الخوارزميات التي ظهرت قبل عشر سنوات قد لا تكون موجودة بأشكال مماثلة نظرًا لأن التقنيات تتغير باستمرار.

على سبيل المثال، فكر في الفرق بين هاتفك منذ عشر سنوات مضت وما تحمله معك اليوم.

علق جون مولر من Google قائلاً إن خوارزميات Google قد تغيرت قليلاً خلال عشر سنوات.

جواب مولر:

“لا أعرف ما إذا كان هذا الشيء المحدد من عام 2010 لا يزال موجودًا. لأن الأمور تتغير قليلاً مع مرور الوقت.”

وأضاف في وقت لاحق هذا:

“…لقد تغيرت الأمور قليلاً خلال عشر سنوات. ومن المؤكد تقريبًا أن هذا الشيء المحدد ليس موجودًا بنفس الطريقة التي كان عليها في ذلك الوقت.

… ربما نأخذ شيئًا مشابهًا في الاعتبار.

وأكد مولر أنهم سيتصرفون بناءً على المراجعات السلبية ولكن يجب أن يكون هناك قدر كبير من الإشارات السلبية، مما يشير إلى أن هذا حدث من النوع الغريب.

“لكن هذا شيء سنحاول التقاطه. إذا كان الأمر يتعلق بشيء نرى فيه أن كل شيء سيئ حقًا في هذا الموقع، فقد يكون هذا شيئًا تحاول خوارزمياتنا التقاطه.

ولكن هذا شيء بشكل عام، حيث أن هذا النوع من الأشياء، لأنها غامضة جدًا في بعض الأحيان، تحتاج حقًا إلى أن تكون قوية حقًا.

إنها تحتاج حقًا إلى أن تكون إشارة قوية لنا لنقول، حسنًا، يمكننا حقًا أن نثق… في هذه المعلومات الإشكالية ونطبقها بشكل مناسب لتصنيف الموقع.

ومضى مولر ليؤكد مجددًا أن بعض المراجعات السيئة مثل أي موقع آخر تعد أمرًا طبيعيًا ولن تضر بتصنيفات الموقع.

“…حالة موقع ويب عادي، وهناك مجموعة من المراجعات السيئة ولكن يتم تضمينها نوعًا ما في الويب بطريقة عادية. وهذا يبدو وكأنه شيء يسهل فيه أن تصبح مهووسًا بمجموعة من التقييمات السيئة.

ومن المحتمل ألا يكون هذا شيئًا من شأنه أن يؤثر بشكل كبير على نتيجة البحث.

قدم مولر فكرة أخيرة حول هذا الموضوع.

يبدو أنه يقول أن بعض الخوارزميات لا تنطبق على كل المواقف.

“أعتقد أن هذا دائمًا ما يكون أمرًا صعبًا مع هذا النوع من الأشياء، أن تستنتج من موقف صغير أنت فيه، أن هذا ينطبق ثم تأخذ ذلك وتقول، حسنًا، هذا ينطبق على كل شيء.”

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صعوبات استخلاص المشاعر من المراجعات

إن القيام بشيء مثل استخلاص المشاعر من المراجعات عبر الإنترنت أمر صعب لأنه سيكون هناك الكثير من الضجيج.

فقط لإعطائك فكرة، إليك قائمة بالعوامل التي تُحدث ضجيجًا في تحليل المشاعر للمراجعات (كما هو موضح في ورقة بحث Google حول تجميع المراجعات – الرابط في نهاية هذه المقالة):

1. يمكن أن يكون المراجعون متحيزين. قد يكون لدى البعض أجندة. قد يكون بعض المراجعين متحيزين لصالح منافس. ربما تأثر بعض المراجعين بإشاعة.

كيف يمكن للخوارزمية تصفية هذه الأنواع من التحيزات في الحياة الواقعية؟

2. المراجعات على المواقع المختلفة ليست كلها متساوية. قد تكون بعض المراجعات مكتوبة بواسطة مؤلفين لم يستخدموا المنتج. قد تكون بعض المراجعات مكتوبة بواسطة محترفين لديهم اختبارات درجة احترافية. ربما تمت كتابة بعض المراجعات بواسطة مؤلفين خلال دقائق فقط من استخدام المنتج.

كيف تقوم الخوارزمية بتصفية جودة المراجعة من مواقع الويب المختلفة؟

3. كيف يتم تصنيف المراجعات حسب المشاعر عندما تكون المراجعة مكتوبة أو غير مكتوبة بتصنيف نوع النجوم؟ هل يعني تصنيف النجوم بثلاثة نجوم من أصل خمسة نفس الشيء بالنسبة لمراجع واحد كما يعني لمراجع آخر؟

4. كيف تحدد الخوارزمية المراجعة غير الجديرة بالثقة؟ ما هي علامات المراجعة غير الجديرة بالثقة؟

5. أظهرت الدراسات (المذكورة أدناه) أن المراجعات الحالية يمكن أن تؤثر على المراجعات اللاحقة، مما يخلق تأثير استقطاب يؤثر على موضوعية المراجعات.

أستطيع أن أفهم من أين يأتي جون مولر وجوجل عندما يقول إن التقييمات السيئة العادية اليومية لن تؤثر على تصنيفات الموقع:

يبدو أن المواقف التي يكون فيها الكم الهائل من الإشارات الواردة من المواقع الجديرة بالثقة سلبية، قد يؤدي شيء من هذا القبيل إلى التغلب على بعض عدم الموثوقية المتأصلة في المراجعات عبر الإنترنت.

من المنطقي أن الأمر سيتطلب قدرًا كبيرًا من الإشارات السلبية، من مصادر موثوقة، من أجل البدء في التأثير على تصنيفات موقع الويب.

اقتباسات

مقالة في صحيفة نيويورك تايمز لعام 2010 عن عمل سيئ أدى إلى مراجعات سيئة للحصول على تصنيفات أفضل

كونك سيئًا تجاه عملائك يعد أمرًا سيئًا للأعمال (منشور مدونة جوجل من عام 2010)

الجودة المميزة: تجميع المراجعات لتصنيف المنتجات والتجار (بحث جوجل 2010 – PDF)

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