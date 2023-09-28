Rewrite this title: جوجل تشرح تقلب المقتطفات المميزة

ستساعدك المقالة التالية: جوجل تشرح تقلب المقتطفات المميزة

قامت Google بإزالة قدر كبير من المقتطفات المميزة في بداية مارس 2021 ثم عادت. يعلق جون مولر من Google على سبب تغير رؤية المقتطفات المميزة.

المقتطفات المميزة للبحث عن التقلبات

في بداية شهر مارس، بدا أن المقتطفات المميزة قد اختفت من صفحات نتائج محرك البحث (SERPs). وكان البعض يطلق عليه أدنى مستوياته التاريخية.

ولكن حتى وقت قريب لم يكن هناك الكثير من المعلومات من جوجل.

أوضح جون مولر من Google الأسباب التي تجعل المقتطفات المميزة غير مستقرة دائمًا في جلسة Hangout الأخيرة خلال ساعات العمل.

هل كان تقلب المقتطف المميز متعمدًا؟

سأل أحد الأشخاص عما إذا كانت إزالة المقتطفات المميزة مقصودة أم أن هناك شيئًا آخر يحدث. عادةً ما تكون التغييرات تدريجية ولا تبدو مثيرة جدًا.

السؤال:

“أتساءل فقط عما إذا كان ذلك متعمدًا من جانب Google لتقليل ظهور المقتطفات المميزة أم أنه ربما كان… لسبب آخر قد يحدث؟

فقط أتساءل عما إذا كان هناك أي… مبرر أو إذا كنت تعرف ما إذا… ربما كان ذلك أحد الآثار الجانبية لتغيير آخر؟”

لم يعلق جون مولر على تقلب المقتطفات المميزة الأخيرة. لكنه قدم توضيحًا لماذا تبدو المقتطفات المميزة متقلبة.

ومن المثير للاهتمام عندما يذكر أنه تم تشغيلها وأن Google تحاول تحديث “العتبات” لتشغيلها.

أجاب جون مولر:

“لا أعرف. …المقتطفات المميزة والنتائج الغنية بشكل عام، يمكن أن تتقلب هذه الأنواع من الأشياء بمرور الوقت.

وأنا أعلم أن الفرق تعمل دائمًا على هذه الميزات وتحاول ضبط عملية التشغيل.

لذلك عندما نعرضها أو عندما لا نعرضها، في بعض الأحيان يتغير التحفيز بمرور الوقت حيث نقوم فقط بتقليل العتبة بشكل عام أو نغير التركيز قليلاً ونقول مثل أقل هنا وأكثر هنا. يحدث ذلك أحيانًا عبر المناطق الجغرافية أو اللغات.

لكن هذه الأنواع من التغييرات من جانبنا هي في الأساس قيد البحث، وكيف يمكن أن تحدث دائمًا.

أسباب التغييرات في البحث

يمكن أن تشمل التغييرات العضوية في البحث مجموعة واسعة من الأشياء.

بشكل عام، يميل تركيز بحث Google إلى التوافق مع ما يلي:

التقليل من قيمة التكتيكات التلاعبية

تلبية توقعات المستخدمين

عرض محتوى مفيد للمستخدمين

الاستجابة للتغيرات في غرض البحث (التحول في معنى الكلمات الرئيسية)

الاستجابة للتغيرات في سلوك المستخدم (كوفيد، السفر، العمل من المنزل)

واصل جون مولر إجابته بالقول بثقة أن “المتطلبات الفنية” ليست سببًا لفقد مقتطف مميز.

هو شرح:

“من المؤكد أن هذا ليس هو الحال الذي نقوله جيدًا، كما لو أن هناك بعض المتطلبات الفنية المفقودة في هذه الصفحات ولذلك قمنا بإسقاطها.

بل نحتاج إلى تحسين أنواع النتائج التي نعرضها مع مرور الوقت.

عند سؤاله عما إذا كان التخفيض الأخير في المقتطفات المميزة كان اختيارًا متعمدًا أم نتيجة ثانوية لشيء آخر، أوضح جون مولر وجهة نظر جوجل بشأن هذا الأمر.

مولر:

“لا أعرف… لا أعرف.

عادةً لا نفكر في الأمر بقدر ما نريد تقليل عدد المرات التي نريد فيها عرض الميزة. ولكننا نريد بدلاً من ذلك تحسين الاستهداف ومدى ملاءمة الوقت الذي نعرض فيه الميزة.

وفي بعض الأحيان، يعني هذا أن العدد بشكل عام أقل. ولكن ربما يكون عددهم أقل هنا وهناك المزيد قليلاً هنا.

هذا شيء يحدث مع مرور الوقت. إنهم يحاولون دائمًا إيجاد توازن أفضل لما سيتم عرضه في البحث وتحسين ذلك.”

إيجاد توازن أفضل في SERPs

اعتاد البعض في صناعة البحث على الإصرار على أن تحديثات Google “تستهدف” المجالات المتخصصة ومشكلات جودة الصفحة. كان هناك اعتقاد واسع النطاق داخل صناعة تحسين محركات البحث (SEO) بأن تحديثات Google كانت “تستهدف” مشكلات جودة الصفحة أو صناعات معينة دون التوقف عن التفكير في كيفية تأثير أشياء مثل معالجة اللغة الطبيعية على SERPs.

وبينما تركز جوجل على الجودة، فإن تحديثات جوجل الرئيسية تتعلق عمومًا بما قاله مولر حول إيجاد توازن أفضل.

عند محاولة معرفة سبب تغيير نتائج البحث، لا يمكن للمرء أن يخسر عن طريق التحقق مما إذا كان التغيير يتعلق بأشياء مثل تلبية توقعات المستخدم، وفائدة نتائج البحث، والاستجابة لتطور ما يبحث عنه المستخدمون ومراعاة الظروف المادية. والسياق الجغرافي الذي يبحث فيه المستخدمون.

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