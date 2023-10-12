Rewrite this title: جوجل تشرح رسومات الشعار المبتكرة الغامضة

ستساعدك المقالة التالية: جوجل تشرح رسومات الشعار المبتكرة الغامضة

وأخيراً، أصدرت جوجل التفسير الرسمي حول المظهر الغامض لرسومات الشعار المبتكرة من Google التي تصور جسمًا غامضًا يخطف الحرف “O” في شعار Google. يرتبط هذا الشعار أيضًا ببحث Google عن المصطلح – “ظاهرة غير مفسرة”.

والآن، ندرك أخيرًا سبب رسومات الشعار المبتكرة من خلال إشارة رسمية إلى هربرت جورج، الذي سيبلغ من العمر 143 عامًا اليوم.

يمكن أن يأتي الإلهام للابتكار في مجال التكنولوجيا والتصميم من أماكن كثيرة؛ أردنا أن نحتفل بـ إتش جي ويلز كمؤلف شجع التفكير الخيالي حول ما هو ممكن، على هذا الكوكب وما وراءه. وربما نستمتع ببعض المرح أثناء قيامنا بذلك.

إن غزو الحرف والكبسولات الفضائية للشعار يجعل سلسلتنا مكتملة، ولكن سيتعين عليك قراءة الكتاب لمعرفة كيف تنتهي قصة ويلز حقًا.

يمكن أن يأتي الإلهام للابتكار في مجال التكنولوجيا والتصميم من أماكن كثيرة؛ أردنا أن نحتفل بـ إتش جي ويلز كمؤلف شجع التفكير الخيالي حول ما هو ممكن، على هذا الكوكب وما وراءه. وربما نستمتع ببعض المرح أثناء قيامنا بذلك.

إن غزو الحرف والكبسولات الفضائية للشعار يجعل سلسلتنا مكتملة، ولكن سيتعين عليك قراءة الكتاب لمعرفة كيف تنتهي قصة ويلز حقًا.

بصراحة، لم أقرأ الكتاب، ولا أعرف كيف انتهى الأمر. على أية حال، إذا كان هذا هو كل ما يتعلق بـ “رسومات الشعار المبتكرة الغامضة من Google”، فيبدو أن جميع أعضاء Google قد استمتعوا معنا حقًا.